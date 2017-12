Týždeň vo vede

6. - 12. 11. 2008

13. nov 2008 o 0:00

Pri analýze genómov sliepky a jaštera anolisa (na snímke Karin Jaegerovej je druh Anolis carolinensis) našiel tím Leopolda Eckharta z Medicínskej univerzity vo Viedni (Rakúsko) gény, ktoré kódujú bielkoviny srsti podobné keratínu. Znamená to, že sa vyvinuli ešte predtým, ako sa zo základnej línie plazov vyčlenili cicavce.Zdroj: PNAS

Syntéza hemoglobínu a chlorofylu je chemickou reakciou, kľúčovou pre život. Ak by prebiehala spontánne, bez katalyzátora, enzýmu uroporfyrínogén dekarboxyláza, mala by „polčas rozpadu“ (kým by sa spotrebovala polovica vstupného materiálu) 2,3 miliardy rokov, čo je asi polovica veku Zeme. Zistili to Richard Wolfenden a Charles Lewis zo Severokarolínskej univerzity v Chapel Hill (USA). S enzýmami také reakcie zvyčajne zaberú milisekundy.Zdroj: PNAS

Ochladením mozgupiniek zebričiek sivých austrálskych (na snímke M. Longa a M. Feea), konkrétne premotorického jadra HVC o niekoľko stupňov Celzia, spomalili Michael Long a Michale Fee z MIT (USA) ich spev až o 45 percent. Jadro sa podieľa na vokálnom prejave. Na iných častiach mozgu piniek, súvisiacich so spevom, sa och­ladzovanie neprejavilo.

Počítaním mesačných kráterov na záberoch zo satelitu Kaguja v štýle čím ich je na ploche viac, tým je staršia, stanovil Jun-iči Harujama z Japonskej agentúry pre aerokozmický prieskum v Kanagawe s kolegami, že vulkanizmus na odvrátenej strane Mesiaca vo forme dodatočných epizód trval dlhšie, ako sa dosiaľ myslelo, až do doby pred približne 2,5 miliardy rokov.

Istý variant génu CAMK4 (tento gén kóduje enzým, obmieňajúci bežnú látku, faktor prepisu genetickej informácie z DNA) predurčuje ľudí k závislosti od kokaínu. Variant však musí byť recesívny, čiže človek musí mať obe kópie génu v tomto variante. Zistil to tím Jana Rodrigueza Partikna z Nemeckého strediska na výskum rakoviny v Heidelbergu. Zdroj: Nature Zdroj: Science Zdroj: PNAS