Svieti tmavá hmota?

Tmavá či skrytá hmota, ktorá tvorí väčšinu hmoty vo vesmíre, zrejme vydáva zvláštne svetlo.

13. nov 2008 o 0:00 (ač)

BRATISLAVA. Americkí vedci sa nazdávajú, že zo záhadnej tmavej hmoty vo vesmíre môže vychádzať čosi na spôsob „skrytej radiácie“. Je pre nás síce neviditeľná, no môže mať viditeľné efekty.

Astronómovia väčšinou predpokladajú, že častice, z ktorých sa tmavá hmota skladá, sa navzájom neovplyvňujú. Tím Lotty Ackermanovej z Caltechu (Kalifornský technický inštitút) v Pasadene chce predpoklad otestovať.

Navrhol existenciu sily, ktorá vzniká medzi časticami tmavej hmoty a správa sa rovnako ako elektromagnetická sila vo viditeľnej hmote. To by predpokladalo novú formu radiácie, ktorú vylučuje iba tmavá hmota.

Výpočty ukázali, že táto radiácia by mohla mať približne jedno percento intenzity elektromagnetickej sily, čo by neprotirečilo nijakým pozorovaniam. Pokiaľ by bola sila radiácie blízka tejto intenzite, jej efekty sú pozorovateľné, pretože ovplyvňujú spôsob, akým sa tmavá hmota zhlukuje.

„Dokonca môže vyriešiť niektoré drobné aktuálne problémy,“ citoval New Scientist člena tímu Seana Carrolla. Napríklad vysvetliť, prečo je menej trpasličích galaxií, ako predpokladajú modely.

Carroll uvažuje aj o tom, že môže existovať komplexnejšia tmavá hmota, než o ktorej vieme. Skladala by sa z atómov s ich vlastnou chémiou, možno aj biológiou.

Existenciu tmavej hmoty predpovedal už v roku 1933 výstredný švajčiarsky astronóm Fritz Zwicky. Dnes je to jedna z najväčších záhad kozmu.