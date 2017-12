Telefónica O2 žiada skrátiť dobu prenosu čísla na štyri dni

Mobilný operátor Telefónica O2 Slovakia navrhuje legislatívnou zmenou skrátiť dobu prenosu čísla z 25 na štyri pracovné dní.

12. nov 2008 o 16:31 SITA

BRATISLAVA 12. novembra (SITA) - Odôvodňuje to 326-percentným októbrovým nárastom počtu prenesených čísiel do siete O2 Slovakia oproti predchádzajúcemu mesiacu. "Svoje číslo si v októbri prenieslo do siete O2 až 2 558 zákazníkov. Za mesiace august až október tak Telefónica O2 Slovakia zaznamenala celkový prírastok až 3 748 prenesených čísiel," uviedol operátor. Z dôvodu zvyšovania počtu prenesených čísel navrhuje O2 Slovakia zvýšiť aj kapacitu systému na 400 prenesených čísiel denne.

"V rámci Európskej únie trvá prenesenie čísla k inému operátorovi v priemere 5 dní. Na Slovensku platí maximálna zákonná lehota 25 pracovných dní. To je príliš dlho," uviedol hovorca tretieho mobilného operátora René Parák. Ako ďalej pokračoval, spoločnosť chce vyjsť v ústrety zákazníkom a dosiahnuť, aby aj pri vyššom záujme o túto službu bola doba prenosu čo najkratšia. "Telefónne číslo totiž patrí zákazníkovi, nie operátorovi, a 25 dní je neadekvátne obmedzenie práv zákazníka,“ povedal Parák.

Telefónica O2 Slovakia vstúpila na slovenský trh mobilných operátorov rozhodnutím výberovej komisie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 25. augusta 2006. Licencia zahŕňa práva na používanie frekvencií GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a 28/29 GHz po dobu 20 rokov na účely poskytovania telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. Komerčnú prevádzku svojich služieb odštartoval operátor vo februári 2007. Koncom minulého roka dosiahol tretí mobilný operátor tržby z predaja vlastnej produkcie vo výške 550,2 mil. Sk (18,26 mil. €) a stratu vo výške 1,856 mld. Sk (61,61 mil. €). V rámci medzinárodnej skupiny Telefónica patrí Telefónica O2 Slovakia k skupine Telefónica O2 Europe, na Slovensku pôsobí ako dcérska firma českej Telefónica O2 Czech Republic, a.s.