Po Phoenixe zastavili na Marse aj sondu Spirit

Prachová búrka prinútila americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dočasne zastaviť prevádzku robotického vozidla Spirit, ktoré skúma pôdu okolo marťanského rovníka.

12. nov 2008 o 15:54 ČTK

PASADENA. Prachová búrka prinútila americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dočasne zastaviť prevádzku robotického vozidla Spirit, ktoré skúma pôdu okolo marťanského rovníka. S odvolaním sa na zdroje NASA o tom informovala agentúra AP.

Správa o problémoch Spiritu prišla len deň po tom, čo NASA ukončil misiu ďalšej marťanskej sondy Phoenix. Tá pristála pred piatimi mesiacmi na póle a prestala komunikovať so Zemou, keď sa pre nedostatok svetla počas marťanskej zimy vybili jej batérie. Misia Phoenixu bola podľa NASA mimoriadne úspešná, sonda okrem iného preukázala, že v zmrznutej pôde Marsu sú stopy vody.

Solárne batérie Spiritu dokázali počas víkendu vyrobiť len polovicu energie, než je obvyklé. Zavinila to prachová búrka, ktorá sa prehnala cez rovníkovú oblasť, kde sa robot nachádza, a na niekoľko dní zakryla slnko.

Aby vozidlo svoje batérie úplne nevybilo, prikázali mu inžinieri NASA, aby prestalo zahrievať najrôznejšie prístroje a aby až do štvrtka prerušil kontakt so Zemou. Dovtedy by mala búrka poľaviť a stroj by mal nabrať dosť energie na ďalšiu prácu.

Zastavenie činnosti Spiritu je však podľa expertov NASA pomerne riskantné. "Ak sa nám vo štvrtok neozve, bude to veľmi znepokojivé," povedal jeden z riadiacich členov misie robotického vozidla Bruce Banerdt. O možných opatreniach pre takýto prípad sa však nezmienil.

Spirit a jeho sesterská sonda Opportunity pôsobia od januára 2004 na opačných stranách marsovského rovníku. Ich očakávaná životnosť bola len tri mesiace, roboty však fungujú bez väčších problémov dodnes. Vozidlo Opportunity podľa NASA žiadna prachová búrka nezasiahla.

FOTO - ČTK/AP