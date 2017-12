Firmou roka sa stal výrobca antivírusu

Tržbami najväčšia slovenská firma je Volkswagen. Najziskovejší je Slovenský plynárenský priemysel. Najviac vyrástla za rok Kia. Najvyššiu pridanú hodnotu má U. S. Steel. Najviac ľudí zamestnávajú Železnice SR. A firma roka je Eset.

12. nov 2008 o 7:00 Konštantín Čikovský

BRATISLAVA. Veľmi šetrní a trochu veci znalí slovenskí užívatelia počítačov roky nekupovali antivírusový softvér. Nemuseli pritom robiť nič nelegálne a ani sa nemuseli strachovať, že im ich údaje nejaký škodlivý program raz poškodí.

Vedeli, že zo stránky počítačovej firmy Eset si môžu stiahnuť antivírusový program na mesiac zadarmo a po mesiaci to zopakovať bez toho, že by im softvér zakázal donekonečna používať propagačnú tridsaťdňovú verziu.

Ľudia zo slovenskej firmy Eset pritom nevyzerajú na babrákov, čo si také pirátstvo nevšimli, alebo mu nevedia správnym nastavením programu zabrániť.

V časoch globálnej konkurencie, keď sú firmy vďačné, ak im z tržby po odpočítaní nákladov ostane desať percent zisku, má Eset 66-percentnú rentabilitu tržieb.

Povedané príkladom: Ak ste si v minulom roku kúpili najlacnejší produkt Esetu za 1800 korún, piatim slovenským majiteľom firmy z toho ostalo po zaplatení všetkých nákladov a daní 1200 korún zisku.

Príbeh rastu

Tento rok týždenník Trend zjemnil kritériá pre účasť v súťaži Firma roka, aby do nej dostal aj firmy, ktoré nemajú miliardové tržby. Ak by tak vyhlasovatelia súťaže neurobili, Eset, ktorý mal v minulom roku príjmy tesne pod miliardu korún, by sa nestal firmou roka.

„Eset je priam stelesnením podnikateľského úspechu Slovákov, ktorí nešli hľadať šťastie do sveta, ale rozbehli vlastný biznis doma,“ povedal Ján Kovalčík, hlavný analytik Trend Analyses.

Príbeh Esetu bol už v minulosti ocenený, každý rok ho možno vidieť v rebríčku najrýchlejšie rastúcich stredoeurópskych IT firiem, prvý titul Podnikateľ roka na Slovensku zasa patrí riaditeľovi a jednému z vlastníkov Esetu Miroslavovi Trnkovi.

Príčina, prečo sa chvály na príbeh Esetu neustále opakujú, je jeho stály rast. Nie je to firma, ktorá by sa vytiahla na krátkej konjunktúre jej sektora či na úzkom okruhu práve prajných zákazníkov.

„Raketový rast Esetu vyráža dych. Za ostatných sedem rokov jeho tržby narástli 67-násobne a zisk a pridaná hodnota dokonca stonásobne,“ komentuje Kovalčík.

A hoci pravidlá súťaže Firma roka vôbec neberú do úvahy zákaznícku spokojnosť, kvalitu produktov podnikov, ale len tvrdé finančné ukazovatele, Eset by nemal problém ani s dôkazmi užitočnosti práce jeho 90 vývojárov.

Antivírusové systémy Esetu sú v hodnotení nezávislého britského Virus Bulletinu pravidelne svetovou špičkou.

Elektrotechnici a stavbári

Na minuloročné víťazstvo Samsungu v súťaži Firma roka tento rok nadviazala elektrotechnická spoločnosť Semikron, ktorú založili bývalí pracovníci Tesly Piešťany. Dnes už dcéra nemeckého koncernu nielen vyrába usmerňovacie diódy a polovodičové moduly, ale jej inžinieri sa už podieľajú aj na vývoji produktov. Skončila druhá.

Zlaté časy stavebného sektora si zasa na treťom mieste užíva výrobca pórobetónových tvárnic Xella Slovensko, ktorá vznikla pred piatimi rokmi spojením spoločností Hebel Pórobetón Šaštín a Ytong Slovakia.

Za uplynulé dva roky Xella zvýšila tržby o tri štvrtiny, no zisk jej stúpol až trojnásobne. Kovalčík si myslí, že k úspechu firme pomohla jej nová tvárnica s vyšším tepelným odporom a vyššia ochota ľudí nahrádzať tehly nepálenými materiálmi.

Double Tatra banky V prospech Tatra banky hovorili čísla i hlasy topmanažérov. BRATISLAVA. Všetci traja ocenení za umiestnenie v súťaži Banka roka organizátora súťaže potešili, pretože aktuálne negatívne správy o finančnej kríze sa ich sotva obtreli. Matke Tatra banky klesol výhľad ratingu, VÚB banka a Poštová banka sa do rečí nedostali. Tatra banka prvenstvo obhájila. Z pohľadu jej vlastníkov musel najviac potešiť tretinový rast úverov, ktoré poskytla. O pätinu sa zväčšil balík, ktorý do konca roka 2007 získala do správy v podielových fondoch. Či rast investícií do fondov nebol pre banku prirýchly a či dlhodobo povesti banky aj neuškodí, ukážu najskôr výsledky tohto roka. Na oslavu to bolo v Tatra banke aj za titul Manažér roka, ktorý získal jej riaditeľ Igor Vida hlasovaním manažérov a čitateľov Trendu. VÚB banka sa podľa analytika Trendu dostala na druhé miesto najmä vďaka znižovaniu nákladovosti prevádzky. Plný počet možných získaných bodov dostala aj za „mohutný rast úverov“. Poštová banka patriaca slovenskej finančnej skupine Istrokapitál získala tretie miesto vďaka dobrému uvedeniu spotrebiteľských pôžičiek obyvateľstvu. Tie sú pre banku výhodné v tom, že z nich môže mať vysokú maržu, no stúpa s nimi možnosť príchodu problémov. „Až ďalšie roky ukážu, ako banka zvládla riadenie úverových rizík, a teda či jej zisky ďalej porastú, alebo ich zrazí dole zvýšené nesplácanie úverov,“ povedal hlavný analytik Trend Analyses Ján Kovalčík.

