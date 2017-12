Pure - neoriginálne, ale zábavné skákanie

Akčné preteky Pure netreba bližšie predstavovať. Sami si zistíte všetko o hre už len z obrázkov, videí a keď chcete fakty, domovská stránka hry vám všetko predvedie poľahky, až to pleskne.

12. nov 2008 o 15:30 Ján Kordoš

Menej je niekedy viac

Rovnako je to s Pure. Akčné jazdenie s ATV-čkom po kopcoch, skákanie, predvádzanie trikov – a to všetko ešte s 15 ďalšími maníkmi v rýchlych buginách. Nič viac. Skutočne, žiadne rozšírenie o ďalšie druhy vozidiel, ako sme to videli napríklad v MotorStorme, či nedávnom (a nie tak úchvatnom) pokračovaní. Paradoxne je zameranie na užšiu skupinu strojov skôr prínosom. Isteže, taký MotorStorm vám ponúkol obrovské kamióny, ktoré pri pretekoch s motorkami boli... obrovské kamióny. Hrateľnosť však nie je založená na megalomanstve, lež vás musí chytiť. Vývojári Pure, Black Rock Studio, to veľmi dobre vedia a zamerali sa len a len na to, aby vás udržali pri obrazovke.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Funguje to nasledovne. Na úplnom začiatku sa dostanete na kratučkú trať, ktorá predstavuje tutorial. Naučíte sa pridávať plyn (nesmierne dôležité, inak sa totiž, miláčikovia, nikam nepohnete... ironické degradovanie tutoriálu si nevšímajte, je však mierne vtipné, že sa nám dostali už aj do akčných pretekov), naučíte sa skákať, naučíte sa robiť triky a to všetko musíte vhodne kombinovať, aby ste prišli do cieľa na prvej pozícii. Na druhej či tretej priečke. Musíte získať čo najviac bodov, ktoré vám na konto pribudnú podľa umiestnenia. Klasika.

Postavte dom, zasať strom a vytvor si vlastné ATV

Potom sa konečne dostanete do ponuky World Tour (aj keď tu môžete šantiť aj v klasických jednohubkách či šampionátoch), kde nájdete to pravé bezolovnaté. Najprv si musíte postaviť vlastné ATV-čko, čo je zábava omnoho príjemnejšia, než sa na prvý pohľad môže niekomu zdať. Neskôr zistíte, že sa výber z viacerých druhov strojov môže oproti tejto voľbe pokojne zahrabať. Síce pod rukami stále vidíte len štvorkolky, ale náležite upravovateľné. Možností ako si svoj stroj kustomizovať, je mnoho-premnoho. Upravovateľných častí tu nájdete za dve hrste, pričom ich môžeme rozdeliť na tie, ktoré majú polahodiť oku a na tie, ktoré zas menia vlastnosti stroja. Postupne dopĺňané súčiastky a vybavenie prebieha prostredníctvom odomykania nových predmetov v režime kariéry.

Základom však ostáva, že si v garáži zvolíte, na akej mašinke to budete vlastne jazdiť. Meníte štyri vlastnosti svojho tátoša a so zatvorenými očami musia všetci z rukáva vysypať, že ide o rýchlosť, akceleráciu, ovládateľnosť a robenie trikov. Nič prekvapujúce, ale keďže si do svojej virtuálnej garáže môžete krátko po dohraní niekoľkých pretekov umiestniť strojov viac, postupne si vytvoríte akési konfigurácie pre dané typy pretekov. Tie sú síce len tri, no natoľko odlišné pre spôsob jazdenia, že táto úprava je nutná. Treba podotknúť, že súčiastky si nekupujete, akonáhle ich máte k dispozícii, si ich pekne namontujete na svoju krásku. Odpadá tým síce sporenie na to super lesklé spätné zrkadielko, no na druhú stranu sa sústredíte výhradne na jazdu a úpravu ATV-čka pre ňu.

Vertikálna gymnastika

Tri typy pretekov sa niekomu môžu máliť. Ako však už bolo spomínané v úvode recenzie, menej je niekedy viac a nemáme tu nič navyše, len to potrebné, čo ponúka zábavu v každom okamihu. Začneme neštandardne (teda nie štandardným pretekom ako zvyčajne – oh, ten suchý humor), trikmi. Trikové preteky sú založené (prekvapujúci nádych) na vykonávaní trikov. Musíte skončiť prvý, lež nezáleží vôbec na tom, či krúžite na čele pelotónu alebo jeho konci. Ukazovateľom umiestnenia v rebríčku sú získané body za predvedené triky. Skočíte, hodíte nohami do strany, dostanete body. Málo bodov, ide totiž o základný trik. Preskočíte pri vykonávaní triku cez power-up, ktorý vaše body násobí, máte z málo bodov o niečo viac. Klasika? Nie, nie, teraz to príde.

V trikovom preteku vám dochádza benzín. Ono tie ATV-čka na vzduch a jemné pohladenie jazdca rozhodne nefrčia stále dopredu. Pri skákaní tak musíte pravidelne brať kanistre s benzínom (respektíve zodpovedajúcu ikonu). Zlomyseľníci budú vyhľadávať power-upy, ktoré vycucnú čo-to z nádrže ostatným jazdcom, šetrní si zas zmrazia momentálny stav v nádrži. Hneď je to zaujímavejšie, všakže. Skončiť po niekoľkých stovkách metroch je totiž nesmierne potupné. Ťažko sa vám podarí získať potrebne vysoký počet bodov za daný počet kôl. Tu prichádza na scénu, osvetlená žiarivými reflektormi, úžasná vlastnosť hry. Primitívny trik spravíte kedykoľvek, bodov zaň je však málo a po opakovaní triku ešte menej. A dostanete zaň len malý cvrk nitra. Chvíľu nitro sporíte, už sa vám odomknú zložitejšie kúsky, ktoré sú nielenže bodované lepšie, ale zaň dostanete o pekných pár deci nitra viac. Nasledujú super kúsky, ktoré už hraničia s realitou, ale vyzerajú pekne, panák sa tam točí ako 13-ročné olympijské gymnastky z Číny, ATV-čko lieta zo strany na stranu a nitro vám stúpne riadne. A bodov je za to ešte viac.

Lenže nitro je nitro nielen preto, že vám dáva možnosť predvádzania zložitejších trikov, ale ním enormne akcelerujete. Rozhodnutie, či radšej dupnúť riadne na plyn, alebo predviesť nejaké to salto vo vzduchu a uštrikovať pri tom aj šál, je len na vás. Ešte treba pripomenúť, že zložité kúsky sú zložité nielen z dôvodu, že naň musíte nasporiť dostatočne veľa nitra, ale ich treba vedieť aj ukočírovať, spustiť len v momente, kedy viete, že budete vo vzduchu niekoľko sekúnd. Inak dopadnete na hubu. Doslova. A nitro nemáte a nemáte ani body a plačete niekde v kúte. Dobre vám tak! My sme prerevali celý týždeň.

S vetrom o preteky

Potom sú tu tzv. Sprint tracks, v ktorých šprintujete. Nie s ATV-čkom na chrbte (čo je škoda, pretože inak by si Pure rozhodne pripísalo body za originalitu), lež na ňom. Krátke trate, ktoré sa často dokonca križujú. Jeden okruh trvá len niekoľko desiatok sekúnd, ostatní jazdci sú pekne roztrúsený takmer po celej trati a na nejaké skokanské parádičky tu nie je čas a ani priestor. Hnacím motorom preto pre vás zostáva výhradne hnanie sa na prvú pozíciu bez zbytočného lietania a mávania ručičkami a nožičkami jazdca.

Štandardné preteky kombinujú dve vyššie spomínané možnosti a bližšie ich popisovať netreba. Nie z našej lenivosti, ale dva a dva si dohromady dokáže dať každý. Je tu možnosť i čistého jazdenia, ale nesmiete robiť chyby. S trikmi je to jednoduchšie, pretože s aktivovaným nitrom pod zadkom to predsa len ide rýchlejšie. Tridsaťšesť tratí je rozdelených medzi 7 krajín. Trate sú fiktívne, krajiny už nie, ale je to len čisto suchá informácie, že teraz pôjdete v Thajsku, potom zas vo Francúzsku, v USA, na Novom Zélande a podobne. Dôležité je, že všetky trate sú, aj napriek niektorým podobným úsekom, záhadne príťažlivé. Nereálne pre preteky, ale úžasné pre hrateľnosť. Terénnych nerovností je mnoho, kopcov a skokanských mostíkov však ešte viac, takže ste vo vzduchu pomerne často. Stačí sa prikrčiť, rýchlo vzpriamiť a už letíte o niekoľko metrov vyššie, ako keby ste len znudene sedeli. Adekvátne tomu máte viac času na predvádzanie trikov.

Všetko po starom

Žiadny príbeh, žiadne pomstenie otca, získanie trofeje, iba jazdíte. World Tour je rozdelená do niekoľkých častí, pričom tá ďalšia sa vám otvorí výhradne vtedy, keď získate v predošlej určitý počet bodov. Postupne sa zvyšuje počet pretekov v každom zo šampionátov – je príjemné, že vás nik nenúti skončiť vždy na prvej pozícii, prípadne ak vám nejdú trikové pasáže, aby ste ich do úmoru nacvičovali, pretože inak ďalej nepreleziete. Body máte možnosť získať v iných pretekoch, a aby sme boli konkrétny, triky môžete vedieť priemerne. Ak vám pôjde samotné jazdenie, nejako potrebné body už získate. K tomu sa viaže aj viacero konfigurácií, respektíve mašín vo vašej garáži. Jednu vyrobíte špeciálne na preteky, druhú na triky a pred každým pretekom si zvolíte, ktorú použijete. Keby to tak bolo možné aj v skutočnom živote: jedna partnerka do kina, druhá na neformálnu večeru, tretia na pivo...

Technologický kútik

Pure sa nedá vyčítať ani technické spracovanie. Nielenže hra vyzerá vynikajúco, dokonca pri bližšom pohľade nám prišli trate krajšie ako v MotorStorme a nároky na stroj nie sú vôbec až tak krvavé, ako by sme čakali. Frame-rate klesá raz za uhorský rok, plynulá jazda je samozrejmosťou. Môžete nás mať za nevkusných barbarov, ale v tomto prípade sa potvrdzuje, že nie je dôležité rozlíšenie, ale miera efektov a detailov, ktoré uvidíte. Je nádherné vnímať rôznorodé krajiny, akurátnu mieru detailov okolia – všetko by to bolo o ničom, keby sme „necítili“ rýchlosť.

Veční hľadači chýb by mohli povedať, že prostredie nie je interaktívne (čo nie je), animácie pádov a vzájomného pošťuchovania s ostatnými jazdcami sú primitívne (čo sú), niektoré textúry sú príliš rozmazané (čo niektoré skutočne sú), ale vyzerá to výborne. A môžete si frflať čokoľvek. Máte výborný pocit z jazdy, už len spustiť ventilátor oproti ksichtu, aby vám vlasy viali. Nás maximálne mrzí, že nemáme k dispozícii normálny nástroj na spomalené zábery.

Hudba je podarená, agresívna, rýchla, často rocková, núti vás hnať sa dopredu a teda plní svoju úlohu. Zvukové efekty na druhú stranu mierne sú príliš obyčajné a po niekoľkých hodinách hučania motoru by ste chceli niečo viac. Držkopády sa zaobídu bez ochkania, ostatní jazdci sú ticho ako voš pod chrastou a kolízie s prostredím boli zrejme robené na poslednú chvíľu, takže keď to napálite do stromu, počujete, akoby niekto hodil kameň o drevenú dosku. Dá sa, ale v porovnaní s ostatnými technickými serepetičkami to škrípe.

Postupne zvyšujúca sa obtiažnosť pri 15 ďalších jazdcoch nerobí výrazné skoky a priebežne v hre sa dvíhajú nároky na hráčove sily. Na začiatku je to brnkačka, neskôr pocítite agresívnejšie správanie ostatných pretekárov, ktorým nerobí problém sa do vás trochu oprieť a vytlačiť vás z trate. Multiplayer je už klasický. Keď sme ho skúsili, videli sme ostatných asi 5 sekúnd, potom nám všetci ušli – treba cvičiť, treba skúšať, pretože ostatní vám nič nedarujú a využívajú všetko pre čo najlepšie umiestnenie. Horšie však je, že hra nepodporuje split-screen. Staromódnosť nám z hlavy nevytlčiete. Nie je totiž nič lepšie, keď s kamarátom/kamarátkou spoločne pretekáte. Jeden s gamepadom v ruke, druhý natlačený na klávesnici (plnohodnotne sa zabavíte aj na nej, ovládanie si totiž sami konfigurujete a nepotrebujete prsty klaviristu), pohľad upretý na rozdelenú obrazovku a už to ide, tlačenica je nielen v hre, ale aj medzi vami. Kto nezažil podobné šťuchance, nevie, o čom je reč.

Start your engines

Pure neponúka nič zaujímavé, nič originálne, nič, čo sme tu predtým nemali. Ako na podnose sme dostali akčné preteky ATV-čiek, ktoré sú tak obyčajné, až to niekedy zabolí. Hlavne, ak všetko dohráte. No to medzi tým, hrateľnosť samotnú a zábavu z toho plynúcu, poskytuje Pure nadpriemernú. Až sa človek diví, ako ho to môže baviť. To nevieme ani my, ale jednoducho to funguje. Rýchle, arkádové, zábavné, príjemné preteky. Pure sa na nič nehrá a to sa nám páči o to viac. Viete, čo všetko dostanete a vezmite krk na to, že vás aj napriek počiatočnej skepse hra pritiahne, len vám preteky musia aspoň trochu voňať.