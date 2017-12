Tom Clancy´s H.A.W.X - pekelné pozdravy z jasnej oblohy

Časy, kedy sme sa takmer každý mesiac tešili z leteckých simulátorov, sú už dávno preč – minimálne desať rokov. A prečo to nepriznať, môže si za to tento dnes už takmer zabudnutý herný žáner sám. Farby nedotknutej jasnej oblohy, ktorú brázdia letci, dnes háji maximálne tak projekt IL-2 Sturmovik vo všetkých možných variáciách či civilné lietanie v Microsoft Flight Simulator. Bolo však lepšie.

Boli to časy, keď sa vo svojich dielničkách oháňali hasákom a kladivom aj vo veľkých spoločnostiach ako Electronic Arts – pamätáte si ešte na simulátory od Jane´s s fakt HRUBÝMI manuálmi? Lenže kosa padla na kameň a zistilo sa, že hráči, nech bažia akokoľvek po realite, sa chcú aj baviť. Stále tu máme nadšencov, lietajúcich v realistických simulátoroch, no ide o uzavretú rodinu fanúšikov, ktorá nie je natoľko početná, aby sa dočkala každoročného updatu v podobe nového projektu.



Zatvorené oči pred realitou

Príliš veľká dávka reality, alebo skôr komplikovanosti, spravila z leteckých simulátorov hry, ktorým rozumelo len niekoľko ľudí a ostatní sa bezradne pozerali na milión plus jeden čudlíkov. A každým sa dalo niečo spraviť. A bolo to potrebné spraviť. Niektorí dokonca nevyšli ani z hangáru, pretože nestačí „zaradiť jednotku a dupnúť na plyn“. Aj preto sa na runway-i ocitáme raz za uhorský rok, pričom väčšinu tvorí akčné plachtenie, ktoré s realitou nemá nič spoločné. Blýska sa však na lepšie časy. Konzolisti budú môcť okúsiť chuť simulátoru; chystá sa totiž IL-2 Sturmovik: Birds of Prey.

Okrem toho sa nám po oblohe preháňajú akčné Blazing Angels, svojou troškou prispelo aj slovenskí vývojári s Air Conflicts. Pohľad do budúcnosti však dáva nádej aj iným. Zabehaná séria akčnejšieho lietania Ace Combat dostane konkurenta. UbiSoft sa rozhodol poriadne vyžmýkať značku Tom Clancy. Keď ju už vlastní, tak prečo nie? A prečo nie, ak nasadneme do moderných strojov a budeme si môcť vybrať medzi bláznivou arkádou a aspoň trochu náročnejšou odrodou akčnejšieho lietania, ktorá z diaľky pripomína simulátor?

Virtuálne bojisko

Tom Clancy´s H.A.W.X. (ďalej už len Hawx, záľubu vývojárov hier v názvoch doplnených o bodky určite herní novinári nemajú príliš v láske) má vysoké ambície a hráči, hladní po virtuálnych krídlach, sa právom začínajú tešiť. Otázkou teda zostáva či na to majú dôvod. Majú, ale poďme sa na to pozrieť zblízka. Rumunské štúdio UbiSoftu (zodpovední sú napríklad za ponorkový simulátor Silent Hunter) automaticky berie základ zápletky zo série Ghost Recon: Advanced Warfighters a spája ju s novým strategickým pokusom EndWar, ktorý ponúka ovládanie svojich jednotiek prostredníctvom hlasovej komunikácie. Skrátene sa dá povedať, že sa vyskytli isté skupiny po moci bažiacich jedincov. Vyzbrojení modernými technológiami sa snažia o prevrat na mnohých miestach našej planéty a tomu je potrebné zabrániť, tak hrdina, chop sa kniplu a daj im všetkým do tela.

Hrdinské dobrodružstvá možno hardcore hráčov privedú do šialenstva, ale pre ostatných ide o jedinečnú možnosť sfúknuť prach zo zrkadloviek. Nemusíte sa volať Barney, aby ste si spomenuli na Top Gun. Podobnou cestou sa vydala aj spomínaná séria Ace Combat od Konami a kraľuje na tomto skromnom hernom políčku. Zatiaľ bez konkurencie. Vy ste tí dobrí, ktorí bojujú za slobodu a žiadne zdrvujúce príbehové zvraty nečakajte. V tomto prípade to vôbec nevadí. Cestovať budeme po celom svete, a tak nebude problémom krúžiť pri Ježišovej soche v Rio de Janieru, preletieť sa nad horúcimi oblasťami na Strednom Východe, zabehnete na návštevu aj do Južnej Ameriky na pohárik tequily do Mexika. Celkovo si užijeme briefingy 17 rozsiahlych misií.

Vyočené oči

Znie to určite megalomansky, netreba sa však toho báť. Minimálne je zabezpečená rôznorodosť prostredí, ktorá mnohým simulátorom chýbala. Isteže, bolo to dané aj obmedzenými technológiami vtedajšej doby. Povrch krajiny, nad ktorou ste lietali, vyzeral, povedzme si to úprimne a slušne, dostatočne nevábne. Časy pokročili a satelitné snímky tentoraz poslúžili UbiSoftu omnoho výhodnejšie. Detailne vymodelovaná krajina je pestrá a očarujúca ako z výšky niekoľkých stoviek, aj desiatok metrov. Dohľadnosť sa zvýšila a nebudeme obmedzovaní podivnou hmlou na horizonte, ale pri dobrom počasí uvidíme skutočne ďaleko do diaľky.

So spracovaním krajiny ide ruka v ruke vymodelovanie lietadiel. Tých nájdeme v hangáre hneď niekoľko desiatok (vývojári ohlásili neskutočných viac ako 50 kúskov), pričom drvivá väčšina sa drží futuristických lietadiel, ktoré naše oblohy ešte len brázdiť budú – radšej však dúfame, že sa tak nikdy nestane, maximálne na leteckom dni. Moderné stroje ako F-22, S-47, Eurofighter Typhoon alebo Rafale sľubujú zážitok už len preto, že mnohé z nich uvidíme takto pohromade a v akcii po prvýkrát. Nie, že by si tykali s realitou alebo verne prevádzali niektoré technológie do virtuálnej praxe (to by potom prišli takí páni v zelených šatoch, drmolili čosi o vojenskom tajomstve, zamávali pištoľkou a UbiSoft Romania by sme si mohli pekne vymazať z hláv). To nie, ale pôjde o stroje s modernejšou výbavou, s ktorou sa oproti IL-2 Sturmovik, ktorý sa orientuje na staršie konflikty, len tak ľahko nestretneme.

S kým a proti komu

Na oblohe nám nebudú posielať pozdravy len nepriatelia. Nebezpečenstvo bude číhať aj zo zeme (tanky, artiléria) alebo z morských hladín (bojové lode, lietadlové lode). Panáčik zo samopalom vás z pevniny ťažko ohrozí, nech má mušku a postreh vytrénovanú hoc i v Counter-Striku. Úlohy budú preto situované do tradičného plnenia taktických úloh, ktoré postupným ukrajovaním ohromia defenzívu protivníka. Inokedy sa zas budete musieť brániť, prípadne brániť továreň/konvoj/zmrzlinový stánok. Klasika. Väčšej prehľadnosti pomôže taktická mapa, niekedy sa objaví špeciálne okno s videom, ale pozornosť musíte venovať vlastným wingmanom. A s radosťou budete. Podľa prvých ukážok sa na výbornú podaril voice-acting a hlasy z vysielačky sú nesmierne realistické. Ak už nie skutočné, tak nasiaknuté atmosférou, ktorá vám napovie, že hoci ste hrdinom, osamotení všetkých nevystrieľate.

Jednotlivé stíhačky rozdelené do tímov preto útočia spoločne a vy s vašim kolegom musíte podriadení taktickým pokynom plniť to, čo sa od vás chce. V Ace Combate to bývalo niekedy inak. Dostali ste úlohu a už ste brázdili oblohu, pripisovali si jedného zostreleného nepriateľa za druhým, pričom ste nedbali na ostatných. Obloha bola zaplnená desiatkami stíhačie, až sa v tom mumraji niekedy nedalo vyznať. Tomu je koniec. Wingmana máte pri krídle preto, aby ste útočili efektne a zároveň efektívne. Ak sa za vás nalepí nepriateľská stíhačka, jednoduchým príkazom si privoláte svoju dvojičku, funguje to aj opačne. Dojem z vydarenej akcie bude automaticky omnoho lepší. Kooperácia s kremíkovým kamarátom však každému stačiť nebude, a preto sa v UbiSofte rozhodli pridať kooperatívny multiplayer až pre 4 hráčov. Predstavovať si dva tímy operujúce na rozdielnych úlohách a navzájom si pomáhajúce – to znie priam božsky. Klasický multiplayer, v ktorom budete páliť po „živých“ protivníkoch poskytne zábavu pre 8 hráčov.

Všetci nasadať

Simulátor z Hawx istotne nebude. To nám bolo jasné okamžite po ohlásení tohto titulu, ale zúrivá arkáda, v ktorej vystrieľate desiatky rakiet, sa konať taktiež nebude. Niečo medzi tým, navyše plne konfigurovateľné, a to dokonca v priebehu hry. Aby bolo Hawx prístupné pre všetkých, vymysleli pre nás Enhanced Reality System (ERS). Nenáročný hráč, ktorý bude očarený už len tým, že dostane pod ruky stíhačku, si istotne túto pomocnú ruku zvolí. V tom okamihu bude na obrazovke vidieť, kde sa nachádza cieľ misie, pri vystrelení rakety za jeho zadkom uvidí, ktorou trasou by sa mal vydať, aby sa nebezpečenstva striasol. A bude to skôr arkáda, ktorá výborne vyzerá, jednoducho sa ovláda a zbytočne nevalcuje vaše ego náročným natrénovaním si zložitých manévrov či nutným zžitím sa strojom.

Každá stíhačka bude disponovať odlišnými parametrami. Čo je fajn, dokonca aj potešujúce, avšak zaslúži si len vlažný potlesk, pretože sme to tu mali už dávno-pradávno. Po vypnutí ERS sa však Hawx výrazne zmení. Žiadne farebné ukazovatele na obrazovke, ktoré vám povedia, že sem a sem presuň kurzor, stlač ten čudlík, vypáľ rakety a choď sa spokojne ďalej opíjať do baru na základni. Ciele si musíte nájsť sami, pred raketou už tak ľahko neutečiete (manévrovanie preto bude nutné kombinovať s vystreľovaním svetlíc). Bude to však mať aj klady. So zapnutou pomocou totiž nespravíte vo vzduchu zložité manévre, nebudete cítiť, že máte stroj skutočne pod plnou kontrolou, nedokážete robiť psie kusy (ktoré môžu skončiť pre vás tragicky) – nie ste jednoducho ničím obmedzovaní.

Umelá inteligencia sa postupne prispôsobuje vašej stratégii. Ak na začiatku nachytáte jedného dvoch pilotov na hruškách tým, že spravíte banálny loping, neskôr to platiť nebude. Nepriateľskí piloti sa budú učiť podľa vašich predošlých kúskoch a dostať sa im na kobylku nebude v neskorších častiach hry už tak jednoduché, ako tomu bolo na začiatku. Algoritmus postupného učenia zatiaľ nebolo možné odhaliť v plnej miere. Predsa len sa testované ukážky hry týkali len niekoľkých minút hrania. Práve strojovosť simulátorov bola až príliš umelá a odradila hráčov od singleplayeru, čo potvrdzuje aj výrazná komunita pri Sturmoviku. Na druhú stranu si budú musieť dať v UbiSofte pozor, aby protivníci v Hawx neboli až príliš strojoví – a tým pádom zúfalo presní. Systém ERS by mal primárne hráčom dovoliť aktivovať pomoc a spraviť tak letecké dobrodružstvo atraktívne pre všetkých.

Tešiť sa? Netešiť sa?

Skôr áno. Z Hawx sa istotne nestane modla fanúšikov simulátorov, no bežným hráčom dovolí (a nebude ich nútiť) pričuchnúť k náročnejšiemu lietadlu. Známa značka spraví hre meno a reklamu aj bez veľkej snahy marketingu, vizuálna stránka priláka zas každého a čo je dôležité, stíhačky, hoc trochu akčnejšie, tu nemáme každý deň. Tom Clancy´s H.A.W.X. by mohlo byť tým správnym osviežením začiatku budúceho roku, na kedy je tento projekt pre PC, Playstation 3 a Xbox 360 naplánovaný.