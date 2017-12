Stĺpček Miloša Čermáka: Obaly

Dlho som netušil, prečo to robia. Áno, všetci tí výrobcovia počítačov a elektroniky, ktorí svoje produkty predávajú v zatavených plastových obaloch. Neexistuje normálny spôsob, ako ich otvoriť. Určite ste sa s tým už stretli.

12. nov 2008 o 0:02 Miloš Čermák

Americký časopis Consumer Report dokonca pred dvoma rokmi založil výročnú cenu o najdômyselnejšie zabalený výrobok. Minulý rok sa víťazom stal kábel od fotoaparátu, ktorý bol zabalený tak rafinovane, že ho tím súťažiacich vybavený nožmi otváral deväť minút.

Incidenty a nehody, ku ktorým dochádza pri otváraní obalov, pomenovali psychiatri „wrap rage“ – „obalová zúrivosť“. Je záhadou, prečo je takto zabalená hlavne elektronika. Keď si kúpite balíček cukríkov, nájdete na obale vyznačené miesto, kde ho možno jednoducho roztrh­núť a otvoriť.

Zato keď si zadovážite novú náplň do tlačiarne za tisícku, nájdete na obale iba posmešnú inštrukciu: „Vyberte kazetu z obalu.“ Až včera, keď som si z obchodu doniesol novú webovú kameru, som na to prišiel. Ide o sprisahanie výrobcov, ktorí sa snažia pribrzdiť pokrok!

V šialenom tempe inovácií je dobrých aj pár desiatok minút získaných týmto spôsobom. Funguje to, musím povedať. Hodil som kameru do kúta a otvoril si balíček čokoládových cukríkov. Vraj je to dobré na nervy.