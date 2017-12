Sony Ericsson T280i – jednoduchý, avšak trochu nespoľahlivý

Aj keď ponuky výrobcov mobilných telefónov neustále lákajú ľudí na nové funkcie, vlastnosti a výbavu, popularite sa tešia aj lacné lowendové mobily, ktoré ako keby prichádzali z minulosti vždy v novom, krajšom šate. Koho majú osloviť?

11. nov 2008 o 13:45 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Nuž, cieľovou skupinou sú tí, čo používajú telefón výhradne na telefonovanie. Nie každý túži po všetkých tých šikovných a inteligentných funkciách, čo majú pod palcom všetko okolo nás. Očakáva sa jednoduchá obsluha, spoľahlivá prevádzka a minimálny zásah do peňaženky. Aj keď žijeme v čoraz konzumnejšej spoločnosti, nie každý kupuje veci, ktoré nepotrebuje.

Sony Ericsson T280i je vynoveným pokračovateľom úspešného predchodcu T250. Do vienka dostal štandardnú, praxou ostrieľanú konfiguráciu, bluetooth modul, javu, GPRS internet a 1,3 megapixelový fotoaparát. Zdá sa však, že nie každá inovácia je cestou vpred. Vyskytli sa aj isté problémy – pomalá odozva a občasná nespoľahlivosť.

Takmer nezničiteľný

Ak by ste chceli té-dvestoosemdesiatke ublížiť hodením na zem, museli by ste sa extrémne vynasnažiť. Robustný kovový rám, pružné polykarbonáty a brúsené kovové štítky sa postarajú o to, aby sa elektronike nič nestalo. Podobné je to s displejom. Hrubé pastové krytie jednoducho nepustí. Je to ako za starých čias mobilov, keď to vyzeralo, že každý z nich vydrží na veky. To sa rozhodne o ich batériách povedať nedalo.

Tradičný formát a jemne vynovený look pôsobia serióznym dojmom, azda len lemovka displeja by mohla byť na niektorých farebných variantoch riešená úhľadnejšie. Nebyť podfarbenia zo spodnej strany, ani by vás nenapadlo že ide o low-cost model.

Čitateľný displej, menej pohodlná klávesnica

TFT displej s rozlíšením 128x160 bodov a 1,7 palcovou uhlopriečkou vám síce mnoho detailov internetových stránok nezobrazí, vďaka dobre zvoleným písmam a grafike firmvéru je všetko čitateľné a prehľadné. Jeho kvalita stačí aj na príležitostné snímanie fotoaparátom, ktoré má dokumentárny charakter. Nejde o žiadny zázrak, avšak na priamom slnku oceníte to, že je čitateľný aj tam, kde moderné displeje zlyhávajú.

Klávesnica má tradičnú konštrukciu a dá sa povedať, že nejde o žiadny krok do neznáma. Vertikálne medzery medzi tlačidlami by mohli byť pre pohodlie o kúsok väčšie. Tí, čo majú hrubšie prsty môžu naraziť na obmedzenia pri písaní esemesiek. Na vyťukanie čísla volaného však bohato postačuje.

Ak ste zhýčkaní päťsmerovými ovládačmi moderných mobilov, na štvorsmeový ovládač bez stredového potvrdzovania si budete musieť nejakú tú dobu zvykať. Každú funkciu treba potvrdzovať ľavým kontextovým tlačidlom, čo môže spočiatku spôsobovať pomalšie ovládanie. Časom si však zvyknete a môžete si byť vopred istí, že budete rýchlejší, ako firmvér.

Firmvér so základnými funkciami

Keďže ide o mobil určený pre základné použitie, jeho ovládanie je viac ako intuitívne. Jednoducho nemáte kam zablúdiť. Iba lokalizácia by padla vhod, pretože ak neovládate žiadny zo svetových jazykov, vpred sa nepohnete. Správy hovoria o tom, že český firmvér k dispozícii je, my sme mali k dispozícii vzorku bez neho.

Správa kontaktov, úloh, a práca s textovými správami je zvládnutá na štandardnej úrovni, odosielané správy sa však budú musieť zaobísť bez diakritiky. V ponuke nenájdete nič, čo by ste nepotrebovali. Poteší však zabudovanie FM tuneru, podpora Javy, integrovaný bluetooth modul a aký-taký prístup k internetu a e-mailom. Teda lepšie povedané prostredníctvom MMS správ. Klienta pre prácu s poštou by ste hľadali márne.

Čo nás však pri teste zamrzelo je, že aj pri jednoduchých operáciách, akými je práca s SMS správami sme sa na displeji museli príležitostne pozerať na takmer nemiznúcu hlášku Please Wait. Akoby chvíľami firmvér prestával reagovať pri úlohách, ktoré inokedy pracujú bezchybne.

Internet a Java – áno aj nie

S podporou internetu cez GPRS je to podobné. Po prijatí konfiguračnej SMS správy z portálu Sony Ericsson nie je problém nadviazať dátové spojenie, stávalo sa nám však, že intenetový prehliadač jednoducho prestával reagovať a nepomohlo nič iné, iba jeho opätovné spustenie či znovunačítanie firmvéru novým štartom telefónu. Zdá sa, že sú tu predsa len nejaké chybičky, ktoré treba dožehliť. Podobné to je aj s Java aplikáciami. Procesor niekedy jednoducho nestačí a tak vám nezostáva len čakať.

Fotoaparát ako nástroj pre dokument

1,3 megapixelový fotoaparát bez LED blesku nepodáva žiadny hviezdny výkon a vracia používateľa späť v čase, kedy fotografiám z mobilu chýbala ostrosť, farebnosť a dynamický rozsah. Dnes dokážu lepšie čipy a výkonnejšie procesory tieto vady ostrániť, to však nie je prípad té-dvestoosemdesiatky. V každom prípade však fotoaparát vo vrecku nie je na príťaž. Ak budete v núdzi, budete radi, že ho máte.

Výdrž bez problému

Batéria s kapacitou 780 mAh má štedrú kapacitu, ktorá zaistí troj- až štvor- dennú prevádzku s niekoľkými hovormi denne. Výrobca udáva 7 hodín telefonovania a 300 hodín pohotovostného režimu, čo približne zodpovedá našim zisteniam. Pozor však na internetové pripojenie a fotoaparát – sú extrémnymi žrútmi energie a hravo nimi vybijete batériu za jediný deň.

Sony Ericsson T280i je dobre riešený low-costový mobil za pár korún, ktorý ponúka solídny look, odolnú konštrukciu a prehľadné ovládanie. Bohužiaľ, pri testoch príležitostne reagoval s oneskorením a niekedy nám nezostávalo nič iné, ako telefón vypnúť a opätovne zapnúť. Je však možné, že ide o problém firmvéru s ktorým bol mobil dodaný – ten neobsahoval žiadnu lokalizáciu, i keď táto bola výrobcom avizovaná. Odhliadnuc od slabého fotoaparátu a procesora by po vyriešení tohto problému šlo o spoľahlivý model pre tých, čo chcú iba telefonovať a neradi kupujú funkcie a výbavu, ktoré nepotrebujú.