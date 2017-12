Electronic Arts možno doplatí na protipirátsku ochranu SecuROM

11. nov 2008 o 8:53 Ján Kordoš

Na Electronic Arts sa však teraz zosypali hneď dve sťažnosti práve proti ochrane SecuROM, ktorá ich môže stáť nielen milióny, ale možno herného giganta prinúti hľadať inú cestu ako svoje projekty chrániť. Richard Eldridge totiž zistil, že v trial verzii Spore: Tvorba Príšeriek je zabudovaná spomínaná protipirátska ochrana SecuROM, hoci v dokumente EULA (to je tá halda textu, ktorú nik nečíta a každý ju automaticky potvrdzujeme stlačením tlačidla „súhlasím“) o tom nie je ani zmienka, takže je SecuROM v hre nelegálne! 1:0 pre užívateľov.

Druhý prípad hovorí o Dianne Cortez, ktorá si po zakúpení prídavku Bon Voyage k The Sims 2 veľmi svoju obľúbenú hru nezahrala. Počítač totiž začal mrznúť a až odborníci odhalili chybu: v SecuROMe, následne disk zformátovala a obvinila Electronic Arts, že nepropaguje viac túto protipirátsku ochranu a pre obyčajného užívateľa je takmer nemožné ju odstrániť. Žiaľ, 2:0 pre užívateľov. Keby miesto reklamného letáku na novú hru alebo mobilnú verziu vami zakúpeného projektu priložili na papier podrobné inštrukcie ohľadom používanej protipirátskej ochrany, istotne by to nebolo zlé riešenie.

Konzolové hry s týmto veľký problém nemajú, PC herný trh však dopláca na nelegálne verzie hier, ktorých je žiaľ nesmierne mnoho. A potom vznikajú problémy podobné spomínaným vyššie. Na druhú stranu sa začína viac a viac presadzovať omnoho vhodnejšia digitálna distribúcia, pomerne zaujímavou cestou sa snaží vydať Stardock, ktorý svoje tituly vydáva bez akejkoľvek ochrany. Tu však treba podotknúť, že zatiaľ čo hry od Stardocku sú určené pre náročných hráčov, ktorí sú ochotní si za titul zaplatiť, mainstreamovo orientujúce sa projekty veľkých spoločností by boli veľkým lákadlom pre všetkých. Teda aj pirátov. Riešenie? Svoje musia spraviť obe strany: hráči, aj veľkí vydavatelia.

Zdroj: Kotaku