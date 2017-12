3M MPro110 – projektor do dlane

Mobilný telefón premietajúci film na biely papier zavesený vo vlakovom kupé, notebook prezentujúci bezpečnostné pravidlá v prítmí zasadačky či fotoaparát, z ktorého sa fotografie premietajú priamo na stenu obývačky. Výmysel? Nie, nejde o žiadne sci-fi, al

11. nov 2008 o 7:47 Milan Gigel

Mobilný telefón premietajúci film na biely papier zavesený vo vlakovom kupé, notebook prezentujúci bezpečnostné pravidlá v prítmí zasadačky či fotoaparát, z ktorého sa fotografie premietajú priamo na stenu obývačky. Výmysel? Nie, nejde o žiadne sci-fi, ale zdravú realitu. Na pulty predajní mieria projektory, ktoré sú podstatne menšie, ako kedykoľvek doposiaľ.

Jednou z prvých lastovičiek je projektor MPro 110 z dielní firmy 3M, ktorý sa objavil už aj na Slovenskom trhu. Otestovali sme ho, aby sme vám prezradili, čo môžete od mobilnej projekcie očakávať a čo v krátkej budúcnosti výrobcovia vylepšia. Zdá sa vám, že ide o drahú technológiu, ktorá nemá šancu presadiť sa? Ani nie. Veci sa majú úplne inak. Nový trhový segment už čoskoro odpáli raketový štart.

Prichádza éra LED-iek

Halogénové lampy používané v projektoroch nie sú iba drahé, ale vyžadujú veľa energie pre svoju prevádzku a chladenie. Ich pracovná teplota sa pohybuje kdesi na úrovni 300 °C, takže sú obmedzujúcim faktorom pri návrhu projektora. Bez efektívneho chladenia to jednoducho nejde a nech je halogénová lampa akákoľvek malá, pri prehriatí jednoducho zlyhá. O neefektívnosti napájania z batérií ani nehovoriac.

S LED technológiou je to iné. Spotrebuje minimum energie, chladenie je možné zabezpečiť pasívne prostredníctvom kovového chladiča a so svetelným tokom to tiež nie je najhoršie. Ak nestačí jedna vysokosvietivá LED-ka, do projektora ich môže výrobca zabudovať niekoľko. Výsledkom je zariadenie, ktoré schováte do dlane, alebo zabudujete hoci i do mobilného telefónu. Všestranné nasadenie však brzdia vysoké ceny. Tie dokáže pokoriť iba masová výroba.

Debut z dielní 3M

Projektor MPro 110 je iba o málo väčší ako priemerný mobilný telefón. Už pri prvom poťažkaní v ruke je zrejmé, že nejde o žiadnu chúlostivú konštrukciu, ktorá sa rozpadne po niekoľkých hodinách používania. Práve naopak. Húževnatá polykarbonátová škrupina je upevnená o nosný rám z ľahkej kovovej zliatiny, ktorá slúži na pasívne chladenie projektora pri prevádzke. To znamená žiadny ventilátor, žiadny hluk. 160 gramov hmotnosti je viac ako prijateľných.

Keďže ide o jednu z prvých lastovičiek na trhu, zariadenie sa môže pochváliť iba základnou výbavou. Okrem vymeniteľného Li-Ion akumulátora určeného pre 60 minút prevádzky nájdete na ráme projektora iba vypínač, koliesko pre zaostrovanie optiky a dvojicu vstupov pre pripojenie k zariadeniam. Počítať môžete so štandardným VGA vstupom pre komunikáciu s notebookom či stolovým PC a kompozitným analógovým vstupom pre pripojenie mobilu, videokamery, fotoaparátu či akéhokoľvek podobného zariadenia.

Zabudovaná čítačka pamäťových kariet, ozvučenie, či bluetooth rozhranie pre bezdrôtové pripojenie je zatiaľ hudbou budúcnosti. Pre zoznámenie sa s technológiou mobilnej projekcie sa zaobídeme aj bez nich.

LCOS vo formáte VGA

Projektor je postavený na technológii LCOS, ktorú je možné prirovnať k akémusi polovodičovému displeju, ktorý podľa stavu jednotlivých bodov učí, či sa svetlo z LED lampy odrazí a poputuje na stenu, alebo nie. Ide o jednoduché riešenie, ktoré zo sveta veľkých projektorov postupne vytlačila dvojica alternatív – 3CCD a DLP. Zdá sa, že teraz má šancu na návrat.

Projektor pracuje s rozlíšením VGA – 640x480 bodov a 60 snímkami za sekundu. Poradí si aj so vstupným signálom v rozlíšeniach SVGA a XGA, podmienkou však je dodržanie frekvencie. Pri notebooku je to každodenná samozrejmosť, pri stolových počítačoch to môže niekedy znamenať trochu experimentovania. Obzvlášť v prípadoch, ak 60 Hz frekvencia akosi vypadla z ponuky. Pri kompozitnom vstupe je situácia podobná. Nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek normu signálu – PAL či NTSC, signál je prepočítaný bez chýb s minimálnymi stratami ostrosti.

Jedna, dva, tri, štartujeme

Od zapnutia projektoru po prvý obraz na stene stačí vyčkať v priemer 3 až 5 sekúnd. To je dostatočný čas na to, aby LED-ka dosiahla svoj maximálny jas. Na rad prichádza nastavenie ostrosti. Pre tento účel je na vrchnej strane umiestnený rotačný volič, ktorý je prepojený s jednoduchou optikou objektívu. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku stačí niekoľko milimetrov posunu, horšie je to však so zotrvaním objektívu na mieste. Koliesko nie je ničím brzdené, a tak tubus posúvajúci sa pri každom kývnutí rukou si robí čo chce. Drobné vylepšenie by bolo na mieste.

Miniatúrny projektor je možné pre pohodlie upevniť na malý statív, alebo ho čímsi podložiť. Keďže k dispozícii nie sú žiadne funkcie pre korekciu tvarov, objektív musí smerovať kolmo na stenu. Inak sa zobrazenie bude deformovať. To by však pri mobilnom zariadení až tak nevadilo.

Na rad prichádza pripojenie k videotechnike. Dodávaná redukcia pre pripojenie k VGA rozhraniu je riešená trochu nešťastne. Pravdupovediac, spolu s káblom zaberie vo vrecku rovnako miesta, ako projektor. Kábel je hrubý a nemotorný, kompaktnosti nepridáva ani feritové tienenie na jednom z koncov, ktoré bohužiaľ nemožno demontovať. Pri takomto drobnom zariadení by človek očakával útlejší formát. Naopak, pri kompozitnom vstupe niet čo riešiť. 3,5 mm jack konektor je ostrieľanou klasikou.

K dokonalosti ho delí ďaleká cesta

Pri testovaní sme zistili, že kvalita projekcie je podstatne závislá od okolitého osvetlenia. Ak si predstavujete, že kdekoľvek v reštaurácii zamierite optiku na stenu a vysielate, musíme vás sklamať. Svietivosť je prislabá na to, aby prehlušila denné svetlo. Najmenšia projekčná vzdialenosť je na hranici 30 centimetrov, takže kompromisy sa nekonajú.

Všetko sa však zmení, akonáhle sa dostanete kdesi do tieňa. V bežných podmienkach je možné vyčariť dostatočne kontrastný obraz s uhlopriečkou 60 až 80 centimetrov s tým, že treba počítať s veľmi slabou farebnosťou. Projekcia je vyšedivelá a nie je vhodná pre zobrazovanie fotografií či videa. Práve naopak – tu sa počíta s prezentáciami, ktoré treba obmedzeniam prispôsobiť. Väčšie fonty s tučným písmom a kontrastné kombinácie vyhrávajú. Pre obchodníkov a predajcov to môže znieť ako sen. Konečne bude premietacie plátno kdekoľvek.

Situácia sa príjemne mení v úplnom zatmení. V dobrej kvalite je možné dosiahnuť približne metrovú uhlopriečku, ak sa uspokojíte so slabšou farebnosťou a jemným, pri sledovaní filmov takmer nepostrehnuteľným rozostrením, dostanete sa približne na dvojnásobok.

S ostrohrannosťou a celoplošnou ostrosťou projekcie je to však horšie. Výrobca siahol po pomerne jednoduchom objektíve, ktorý zázraky nedokáže. Obraz má jemné súdkovité skreslenie a časť svetla uniká mimo projekčnú plochu. Dokážeme si však predstaviť, že s vylepšenou optikou a jasnejšou LED lampou bude všetko tak, ako má byť. Technológia má skutočne čosi do seba.

50 minút v teréne

Ak sa ocitnete mimo elektrickej zásuvky, na scénu prichádza zabudovaný akumulátor. Ten nás zásobil energiou na 50 minút nepretržitej projekcie, avšak čísla nemusia byť konečné. Ak sa vyzbrojíte náhradnou batériou a skrutkovačom, budete môcť za behu meniť jednu batériu za druhú. Siahnuť môžete aj po alternatívnom externom zdroji. Počítajte s 5-voltovým napájaním a 2-ampérovým odberom.

Včera, dnes a zajtra

Je zrejmé, že mobilná projekcia v sebe skrýva veľký potenciál. Výrobcovia majú k dispozícii všetky potrebné technológie aby dostihli stolové projektory, avšak musia sa vysporiadať s ich cenami, ktoré sú zatiaľ pre spotrebiteľa vysoké.

Je viac ako zrejmé, že nie je problémom zabudovať projektor do mobilného telefónu, či akéhokoľvek zariadenia s podobnou a väčšou veľkosťou, jednoduchá cesta vedie aj k dosiahnutiu vyšších rozlíšení. Teraz je však ťah na trhu. Ak sa prejaví potrebný dopyt, výrobcovia vyrazia vpred. A to bude znamenať rapídne zlepšovanie vlastností a citeľný pokles cien.

Nuž a koľko musí zákazník za takýto projektor zaplatiť? 3M MPro110 sa na slovenskom trhu predáva za 12500 korún, čo rozhodne nie je málo.