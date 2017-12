Obedná pauza: bláznivá prehliadka

Bio-bak nie je práve klasická hra. Dosť dobre si ani nie sme istí, či to vôbec je hra, rozhodne je to nevšedná prehliadka. Ak máte nejakú tú minútku navyše, pustite sa do objavovania toho, čo vám ponúka. Ani my zatiaľ neviem, čo všetko tam je... Je tam to

11. nov 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Bio-bak nie je práve klasická hra. Dosť dobre si ani nie sme istí, či to vôbec je hra, rozhodne je to nevšedná prehliadka. Ak máte nejakú tú minútku navyše, pustite sa do objavovania toho, čo vám ponúka. Ani my zatiaľ neviem, čo všetko tam je... Je tam toho ale dosť. A je to vtipné. Ovládanie:

Myš / klávesnica... sledujte inštrukcie. A majte zapnutý zvuk. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.