Aj fotorámik sa dokáže hrať na LCD monitor

10. nov 2008 o 19:16 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Na prvý pohľad luxusne vyzdobený, pri podrobnejšej prehliadke vyzbrojený najnovšími technológiami. Keď sme sa po prvý krát stretli s fotorámikom z dielní Samsungu, ihneď bolo isté, že je úplne iný, ako ostatné na trhu. Snaží sa ponúknuť funkcie, o ktoré je záujem, avšak ostatní výrobcovia na ne zabúdajú. Vyplatí sa?

Samsung SPF-85P je úspešným pokračovaním predchádzajúcich modelov, ktoré sa snažili osloviť náročného spotrebiteľa. Hračka, ktorá kedysi ponúkala iba zobrazovanie fotografií z pamäťovej karty toho dnes dokáže podstatne viac. Okrem iného sa zaobíde bez napájacieho zdroja a funkcia externého LCD monitora jej tiež nie je cudzia. Ide stále iba o hračku? S najväčšou pravdepodobnosťou nie.

8 pestrofarebných palcov

Samsung sa vo svete preslávil ako úspešný výrobca LCD panelov, ktoré putujú do televíznych prijímačov, notebookov a stolových monitorov. Preto nie je prekvapením, že budeme hovoriť o štedrých parametroch. Panel vyrobený TN technológiou má 8-palcovú uhlopriečku a rozlíšenie 800x600 bodov. To je podstatne viac, ako je zvykom v tomto trhovom segmente. Výrobcovia sa zväčša pokúšajú do fotorámikov vtesnať displeje určené pre prenosné DVD prehrávače, o ktoré spotrebitelia strácajú záujem.

Prečo je Samsung iný? Nuž asi preto, že rámik je vybavený USB rozhraním, ktoré okrem zabudovanej gigabajtovej pamäte sprístupňuje aj zobrazovací panel. V praxi to znamená, že v systémoch XP a Vista môžete rámik použiť ako sekundárny displej. Sú tu však isté obmedzenia.

Plynulejšie to nejde?

Sprevádzkovanie fotorámika v úlohe LCD panela je jednoduché. Z priloženého nosiča treba nainštalovať softvér Frame Manager, ktorý ponúka na výber. Buď bude pripojený fotorámik v systéme figurovať ako flashdisk, alebo poslúži ako sekundárny monitor. Je iba na vás, pre ktorú voľbu sa rozhodnete.

Pripojenie monitorov cez USB rozhranie nie je novinkou, tu však narážame na jedno nemilé obmedzenie. Obraz sa na displeji aktualizuje iba dvakrát za sekundu, čo nie je vhodné ani pre prácu, ani pre sledovanie videa na postrannom paneli. Ponúka sa otázka – na čo je to dobré? Vo Viste môžete na displej „vyhnať“ sidebar s jeho gadgetmi, v XP tam odsuniete komunikačného klienta či softvéry, ktoré vám avizujú aktuálne dáta o behu systému či kurze akcií na internete.

V krátkosti povedané – monitor áno, avšak v úlohe pomocného zobrazovača. Na skutočnú prácu to rozhodne nie je. Parametre sú však viac ako dobré. Kontrast 400:1 a podsvietenie s intenzitou 200 nits hovoria svoje.

Na adaptéri aj bez neho

Prichádzate k rodičom na návštevu a prinášate im novú kolekciu fotografií. Nahráte ich do fotorámika a chcete sa pri káve podeliť o zážitky. Je treba k tomuto všetkému tráviť čas prepájaním káblov? Pri Samsungu je to inak. Fotorámik má zabudovanú Li-Ion batériu, ktorá sa postará o preklenutie výpadkov napájania či sledovanie fotografií práve tam, kde to uznáte za vhodné. Nemá indikátor nabíjania, na základnej obrazovke sa však dozviete, ako ste na tom s kapacitou.

My sme sa dopracovali k hodinovej výdrži. Pri 14-wattovej spotrebe fotorámika by to mohlo byť o čosi lepšie. Veď notebooky s rovnakou spotrebou vydržia podstatne dlhšie.

Giga pamäte, dva sloty na dáta

Rámik dostal do vienka gigabajtové flash úložisko pre snímky a hudbu, ktoré je možné obsluhovať cez USB rozhranie z PC, alebo priamo z menu fotorámika. Znamená to, že ak zasuniete dnu pamäťovú kartu s fotografiami, prostredníctvom menu ich nasypete dnu bez toho, aby ste boli závislí na notebooku. Je to akýsi osvedčený štandard, ktorý sa ujal.

Rámik dokáže pracovať aj so snímkami na zariadeniach USB Mass Storage a priamo podporuje pamäťové karty formátov Secure Digital a Memory Stick. Tí, čo snímajú na iný formát, budú musieť použiť čítačku kariet pripojenú k USB konektoru. Softvér umožňuje komfortnú voľbu medzi pamäťovými médiami, kopírovanie však nie je najrýchlejšie. Počíta sa však s príležitostnou aktualizáciou obsahu, takže to moc nevadí.

Ovládanie v rozpakoch

Byť moderný a „in“ znamená používať dotykové snímanie. Inak tomu nie je ani tu. Akonáhle sa dotknete pravého panelu displeja, pomaly sa rozsvieti ponuka, rovnako ako na mobiloch tohto výrobcu. Firmvér ovládate dotykmi, nie príliš optimálne rozloženými tlačidlami. Výrobca sa síce snažil o intuitívnosť, pri pomalom prekresľovaní menu a preklikávaní sa cítite, akoby ste boli za neviditeľnou bariérou. Musí to ísť aj jednoduchšie a pritom nemusí ísť o drahý dotykový displej.

Zdá sa, že dlhodobý cvik pocity napraví, avšak prvé kontakty rozhodne nie sú priateľské. Kde očakávate kliknutie na Enter, tam sa vyžaduje šípka v pravo, niektoré ponuky menu objavujete až po dlhšom čase. Nemá to ani logiku počítača, ani mobilu, ani DVD prehrávača. Kde je potom chyba?

Vyhotovenie na jednotku

Lesk klavírnej čiernej, decentné oblúky a jemná luxusná kresba naznačujú, že sa bavíme o produkte pochádzajúcom z kórejských dizajnérskych štúdií. Prepracované detaily, kvalitné materiály, otočný zadný podstavec – akoby sme ani neboli vo svete elektroniky. Keď ho zbadáte na pulte predajne, alebo u priateľov v interiéri, rozhodne si poviete. Ide o luxus, na ktorý nemám. Dosiahnuť špičkový look sa dizajnérom skutočne poradilo.

Fotky, hudba, budíček

Fotorámik si poradí so snímkami vo formáte JPEG, s RAW formátom si kvôli malej kapacite operačnej pamäte a pomalému procesoru neporadí. Sekvenčné zobrazovanie je možné striedať s výberom fotokolekcií, dostupné sú prechody, animácie, podmazy, všetko čo si dokážete predstaviť. Len s tými prechodmi je to horšie – spomalené prekresľovanie displeja je znateľné.

Ak vás snímky omrzia, na rad prichádzajú hudobné nahrávky vo formáte MP3 bez DRM, ktoré je možné voliť z ponuky. Domáca aparatúra pripojená k jack konektoru dokáže z ničoho vyčariť zázraky, takže ak už ste investovali, na prehrávač môžete zabudnúť. Fotorámik ho zastúpi a USB kľúč sa stane vašim hudobným spoločníkom.

Zabudnúť netreba ani na informáciu o presnom čase a dátume, kde je v ponuke dobre spracovaná funkcia budenia. K dispozícii sú tri rôzne bezstresové vyzváňania, vlastné zvuky použiť nemôžete. Čo je však zaujímavé, čas budenia sa dá nastaviť nielen absolútne, ale aj relatívne. Zobuďte ma prosím o dve hodinky, keď mi načisto vyvráti.

Už treba dodať iba toľko, že by nebolo na škodu, ak by bol vo výzbroji aj FM tuner. Rozhodne by to nebolo na zahodenie.

Fotorámik Samsung SPF-85P je kvalitne spracovaný kúsok s jedinečným dizajnom a najnovšími technológiami, ktorému je možné vyčítať iba spomalené prekresľovanie obrazu pri pripojení k PC a absenciu FM tunera, ktorý by oživil celkový koncept používania v domácnosti. Je zrejmé, že nejde o žiadne riešenie za babku pre supermarkety, takže počítajte s cenou približne 4750 korún.