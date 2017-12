EÚ bude mať na reguláciu telekomunikácií nový orgán

Európska komisia (EK) navrhuje vytvoriť nový nezávislý úrad európskych telekomunikačných regulátorov - "Orgán európskych telekomunikačných regulačných orgánov", ktorý bude podstatne menší a obmedzenejší v právomociach, ako sa pôvodne predpokladalo.

11. nov 2008 o 9:03 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) -

Vyplýva to z piatkového návrhu nového právneho znenia balíka reformných opatrení v oblasti telekomunikácií v Európskej únii (EÚ). "Na základe pripomienok Parlamentu a Rady to bude "zoštíhlený" a efektívny úrad, ktorý sa bude zameriavať na reguláciu telekomunikácií a nebude mať žiadne právomoci, pokiaľ ide o frekvenčné spektrum alebo bezpečnosť siete. Vzhľadom na nedávne stanovisko prijaté Európskou skupinou regulačných orgánov (ERG) majú byť nezávislé národné regulačné orgány hlavnou súčasťou nového úradu," uviedla EK, pričom tiež avizovala aj plnú osobnú a finančnú nezávislosť nového európskeho regulačného orgánu.

"Európsky parlament a Rada súhlasia s Komisiou v tom, že je potrebné posilniť jednotný trh EÚ s telekomunikáciami. V súčasnosti potrebujeme prekročiť rámec toho konsenzu o cieľoch a dosiahnuť dohodu aj o konkrétnych právnych zneniach. Prostredníctvom návrhov, ktoré dnes uverejnila komisia, chceme uľahčiť prácu európskym zákonodarcom“, uviedla v piatok minulý týždeň komisárka EÚ pre telekomunikácie Viviane Redingová.

Hlavným opatrením nového reformného balíka pre oblasť telekomunikácií bude práve zriadenie nového nezávislého úradu, ktorý by mal pomôcť komisii dosiahnuť väčšiu jednotnosť pri regulačných opatreniach na telekomunikačných trhoch v rámci únie. Komisia vo svojom upravenom návrhu chce posilniť aj osobnú a finančnú nezávislosť národných telekomunikačných regulačných orgánov, jednotnejšie nápravné prostriedky na trhu EÚ s telekomunikáciami, koordináciu politiky v oblasti rádiového spektra, práva spotrebiteľov a bezpečnostnú politiku v oblasti telekomunikácií. Nové právne znenia balíka telekomunikačných reforiem budú predmetom rokovania v Rade ministrov pre telekomunikácie 27. novembra tohto roku. Následne v apríli budúceho roka sa uskutoční hlasovanie o reformnom balíčku v druhom čítaní Európskeho parlamentu. Právne záväzným, by sa mal nový regulačný rámec vo všetkých 27 členských štátoch únie stať do roku