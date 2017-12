Nokia Supernova 7610 – zrkadielko z hviezdneho neba

Čím dokáže osloviť nový slajder v ponuke Nokie? Nezvyčajne lesklým krytom displeja, zaujímavým farebným vyhotovením a softvérovým chameleónom, ktorý zladí farby displeja s okolím. Počítať môžete aj s hudobným prehrávačom a komfortom, ktorý ponúka platform

10. nov 2008 o 9:15 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

a Series 40.

Mobil pre mladých, ktorí sa chcú v dave líšiť. Asi tak je možné v krátkosti charakterizovať telefón, ktorý sme testovali v redakcii v posledných dňoch. Na jednej strane zaujme nie príliš nákladnými dizajnérskymi prvkami, na druhej príliš nepoteší detailmi, ktoré je možné vyriešiť lepšie. Ako zažiari slajder na hviezdnom nebi? Všetko je viac ako jasné.

Čím viac sa leskne, tým viac zaujme

Suprová sedemdesiatšesť-desiatka položená na stole si zaslúži titul provokatéra. Kvôli zrkadlovému displeju ju každý, kto sa s ňou doposiaľ nestretol, vezme do dlane, aby odhalil, čo je to za zázrak. Aj je podsvietenie displeja vypnuté, ťažko usúdiť, či ide o hračku, alebo nejakú novinku. Všetko sa ozrejmí až vtedy, keď vysuniete klávesnicu. To že vzbudzuje záujem je viac ako zrejmé.

Slajder klasickej konštrukcie so zaoblenými hranami vyzýva každého, aby sa ho dotkol. Neutrálne farby a lesk sú doplnené výmennými spodnými krytmi, ktoré sú v balení dodávané v dvoch variantoch. My sme mali k dispozícii červený a modrý. Výmena krytu nie je spočiatku najjednoduchšia, časom však zámka povoľuje a tak sa môže stať naklikávanie každodenným rituálom.

Čo trošku prekvapí je skutočnosť, že zadný kryt o málo svojim formátom presahuje rozmery čelnej časti. Možno je to zámer, možno ide o daň za spoľahlivosť vyhotovenia.

Samotnú konštrukciu, rozmery a formát je možné hodnotiť veľmi pozitívne. Mechanizmus vysúvania kladie síce o čosi vyšší odpor, ako je zvykom, mobil však zapadne do dlane, kryty sa nešmýkajú a ovládanie palcom je hračkou v pravej i ľavej ruke. 99 gramov hmotnosti je vám plne k dispozícii. Len pamäťová karta by mohla byť prístupná bez toho, aby bolo potrebné snímať kryt. V dodávke môžete počítať s 512 megabajtami.

Slnku sa vyhýbajte

Keď vonku zažiari slnko a niekto vás prezvoní, iba s ťažkosťami sa vám podarí na displeji prečítať, kto to bol. Zrkadlové krytie displeja je možno síce pekné, avšak nepraktické. Pokiaľ nepatríte medzi nočné živly, alebo nedvíhate každý hovor bez rozmyslu, skôr či neskôr budete ľutovať, že si slabé podsvietenie displeja nevie s naleštenou parádou poradiť. Ak však žijete iba z hudobných nahrávok na karte a venujete sa pasívnemu príjmu hlasových spojení, zlú čitateľnosť displeja oželiete. V kaviarni pri espresse sa prepracujete hravo aj ku svojim e-mailom, aj k esemeskám. Záleží iba na vašom životnom štýle.

Displej má 5 centimetrovú uhlopriečku, rozlíšenie QVGA a do vienka dostal podporu 16 miliónov farieb. Pri prezeraní fotografií v interiéri je zrejmé, že nejde o žiadnu druhú ligu. Filter, ktorým je prekrytý displej dnu žiadne svetlo nepustí. Preto nás zaujal vysoký kontrast zobrazenia.

Gombíky skôr na imidž

Tlačidlá klávesnice pôsobia rozporuplným dojmom a je zrejmé, že nejde o riešenie, po ktorom jasá duša vášnivých esemeskárov. Tlačidlá sú zapustené pod povrch panelu klávesnice a ich štíhly tvar im na dostupnosti príliš nepridáva. Pri zatlačení, akoby prekážala mriežka, ktorá je tvorená plastom medzi tlačidlami.

Telefónne číslo vyťukáte hravo aj poslepiačky, akonáhle sa však pustíte do písania textovej správy, či vypĺňania formulára na webovej stránke, s pohodlím je razom koniec. Nebyť T9 slovníka s možnosťou opravovania preklepov, človek si rozmyslí či to nenechá na neskôr.

Tlačidlá na čelnom paneli kombinujúce obsluhu hovorov s kontextovou ponukou spolu s päťsmerovým ovládačom si naopak zaslúžia pochvalu. Vhodne nastavená spätná odozva a lemovka ovládača robia z dostupnej výbavy ideálne ovládanie.

Horšie je to opäť s bočnými tlačidlami pre prehrávanie hudby. Kedykoľvek stačí nešikovne siahnuť po telefóne a môže sa vám stať, že sa na celé okolie rozozvučí pesnička, ktorú ste počúvali naposledy. Mať smolu v škole na vyučovaní, alebo na porade – človeka majú hneď za hlupáka, čo sa nezmestí do kože.

Fotografuje neostro

3,2 megapixelový snímač, funkcia automatického zaostrovania a firmvér, ktorý umožňuje zasahovať do snímania naznačujú, že výsledkom by mali byť fotografie, ktoré by bez vážnejších úprav mali dobre vyzerať aj na papieri. Bohužiaľ, výsledky ktoré sme pri snímaní dosiahli nás o tom príliš nepresvedčili.

Fotografiám chýbala ostrosť, ktorá sa vytrácala nielen v hlavných častiach motívu, ale aj v detailoch. Výsledky boli síce lepšie ako pri mobiloch bez autofokusu, fotografie však pýtali pred publikovaním na blogu úpravu. A na to dnes má čas už iba málokto.

Fotoaparát však plní aj doplnkovú úlohu. Prostrednícvom jeho služieb je možné kolorovať farebné schémy displeja a podsvietenia tlačidiel. V krátkosti povedané – prispôsobí sa vášmu oblečeniu, prostrediu i situácii.

Stačí kliknúť na pravé kontextové tlačidlo, namieriť objektív na paletu farieb a o všetko sa už ďalej postará softvér. Ako by bol váš mobil chameleónom. Škoda že to nevie takto jednoducho aj so zadným krytom. Možno o niekoľko rokov, keď budú všetky plasty mať funkciu displeja....

Rýchla odozva, šikovné ovládanie

Platforma Series 40 je už tradičnou výzbrojou telefónov z dielní Nokie, ktoré patria do strednej triedy. Pozornosť si zaslúži rýchla odozva, prehľadnosť a kvalitne spracovaná správa kontaktov a textová komunikácia. V tomto prípade počítajte s dobre spracovaným multimediálnym prehrávačom, FM tunerom, hrami a java aplikáciami, samozrejmosťou je internet. Zabudovaný emailový klient nemá chyby, rovnako môžete počítať s Operou.

Konektivita je však obmedzená na služby 2G sietí, čiže vystačiť si budete musieť s dátovými rozhraniami GPRS a EDGE. Na stiahnutie doplnkov do mobilu, čítanie obľúbených webov a komunikáciu je to viac ako dosť.

Bez internetu sa nezaobídete ani pri používaní aplikácie Nokia Maps, ktorá si bude rozumieť s externým GPS modulom, ktorý komunikuje s okolím cez bluetooth.

Batéria uspokojila

Spokojní sme boli aj s výdržou batérie. Tá sa pohybovala v rozpätí troch až štyroch dní v závislosti na využívaní internetu a hudobného prehrávača. Stabilná spotreba, ktorá sa nešplhá k maximu pri vyťažení procesora je na nezaplatenie. V minulosti sme mali možnosť naraziť na telefóny, ktoré sa takouto rovnomernosťou pochváliť nemohli.

Nokia Supernova 7610 je zaujímavý slajder, ktorého cieľom je skôr mladšia generácia, ktorá hľadá štýl, farby a všestrannosť. Všetko sa točí okolo individuality, hudby a zábavy, pod palcom máte všetkých priateľov, ktorí vás vďaka filtrom a triedeniu nebudú otravovať vtedy, ak na to nemáte čas.

Ak si odmyslíme zrkadlový displej, ktorý vonku rozhodne nepoteší a spontánne spustenie prehrávania hudby v situáciách, keď to nikto nečaká, ide o kvalitne riešený mobil pre všetkých, čo spájajú hudbu, internet a zábavu so životom.