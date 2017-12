Individuálna psychológia kladie dôraz na rovnoprávnosť a zodpovednosť

9. nov 2008 o 11:18 TASR

BRATISLAVA. Rovnoprávnosť, zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a správanie, to sú hlavné piliere individuálnej psychológie (IP), ktorú na Slovensku podporuje aj občianske združenie Slovenská adlerovská spoločnosť.

Zakladateľom smeru individuálnej psychológie bol viedenský lekár a psychológ Alfred Adler. "Jeho škola hovorí o tom, že sa treba pozerať na človeka ako na indivíduum, to znamená ako na celistvú bytosť, kde myšlienky, emócie, správanie fungujú v jednej jednote," hovorí Daniela Čechová z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Adler priniesol názory na výchovu, vzťah medzi ženami a mužmi. Bol zakladateľom skupinovej práce a sociálnym teoretikom, pretože v Rakúsku a Nemecku zakladal detské kliniky, kde pracoval s rodinou. "To, čo je dnes trendom: nepracovať iba s rodičmi, keď má dieťa problém, alebo iba s dieťaťom, ale vlastne pracovať kontextuálne s celou rodinou, s prostredím, ktoré dieťa obklopuje," vysvetľuje psychologička.

"Keď sú deti malé, do tých piatich rokov, vtedy sa ukazuje najefektívnejšie poradensky robiť s dospelým," konštatuje Čechová. Teda ak je problém v rodine tak s rodičom, ak v materskej škôlke tak s učiteľkou. To isté platí aj pri deťoch v školskom veku, ak majú ťažkosti v škole, neprospievajú, bijú sa či hádajú, pošlú ich za školským psychológom. Jeho intervencie bývajú omnoho viac efektívne, keď do riešenia situácie zapojí ľudí z okolia žiaka, ktorých sa problém týka, i keď tu je vhodné zapájať už aj samotné deti.

"Keď dospelý zmení svoj vzťah, svoj postoj a správanie k dieťaťu, dieťa sa mení skoro ako mávnutím čarovného prútika," poznamenáva psychologička. Naopak s deťmi v adolescentnom veku sa podľa IP pracuje veľmi podobne ako s dospelými jednotlivcami.

Filozofiou tohto smeru je učiť deti rozhodovať sa už od raného veku. "Môžu sa to naučiť len tak, že im vytvoríme situáciu, ponúkneme im možnosti. Môžeš si zobrať tieto nohavice alebo tieto. Vyber si," vysvetľuje Čechová. Keď sa deti dokážu rozhodovať v malom veku, so vzrastajúcou zodpovednosťou a skúsenosťami vo vyššom veku sa budú vedieť lepšie rozhodnúť. "Ako keď to urobíte všetko za nich," dodáva. Dieťa sa tak vyzdvihne na úroveň dospelého, dostane slobodu a zodpovednosť. "Individuálna psychológia je sociálna, vždy treba pozerať na kontext na prostredie, ktoré to dieťa obklopuje." To platí aj o deťoch v detských domovoch, pracovať by sa malo s vychovávateľmi, učiteľmi, ktorí ho obklopujú.

Slovenská adlerovská spoločnosť bola založená v marci 2002 a v súčasnosti má 80 členov. Organizuje psychoterapeutické výcviky, supervízne výcviky, lektorské školy, kurzy pre študentov na vysokej škole. Pre rodiny ponúka možnosť zúčastniť sa letných škôl, prednášok či konzultácie s poradenstvom. Odborné informácie ponúka aj na svojej internetovej stránke www.alfredadler.sk.