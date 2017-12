Zaujímavé linky na tento víkend

28. apr 2001 o 0:00 (tba)

Prekvapenie! Internetové vyhľadávače často vôbec nenachádzajú to, čo ľudia hľadajú! Ale niekedy, niekedy... Napríklad ak ste ešte pred pár mesiacmi hľadali oficiálnu webovú stránku Microsoftu, stačilo do Google.com zadať otázku „What is more evil than Satan" (Kto je horší ako diabol) - a www.microsoft.com. sa objavila hneď na prvom mieste. Rovnako ak ste tamtiež zadali „dumb motherfucker" (preklad radšej nechcite ani počuť), vyhľadávač vás bez mihnutia oka poslal na osobnú stránku George W. Busha, prezidenta Spojených štátov Amerických. (Rovnako tak vyhľadanie „smart motherfucker" vráti stránku o Abrahamovi Lincolnovi.) Všetky tieto, ehm, chyby, sú už opravené, na objavenie však čakajú tisícky ďalších zaujímavých výsledkov z vyhľadávačov. Mnohé nájdete na tejto stránke. Čo by ste si napríklad pomysleli, keby ste zistili, že stránka s fotkami vašej rodiny je na 12. mieste pri vyhľadaní reťazca „galéria obrázkov vlkolakov“? Rýchlo mi podajte právnika! Nič o Harry Potterovi fuckoffwarnerbrothers.thisisnotaharrypottersite.org Ako zareaguje moderné vydavateľstvo, keď zistí, že jeho knihy sú natoľko populárne, že si čitatelia robia fanúšikovské webové stránky o ich hrdinoch? Správne - podajte mi právnika! Vydavateľ kníh o Harry Potterovi systematicky likviduje všetky stránky, ktoré majú v názve domény meno tohto populárneho hrdinu, pretože to je predsa chránené autorskými právami. Túto doménu sa im však zatiaľ zlikvidovať nepodarilo - veď tá predsa o Harry Potterovi nie je! Pomasíruj svoju mačku www.yuckles.com/catsounds.htm Miau miau miau miaaaaaaaaauuuummmmmrrrrrrr….. Ak sa chcete dozvedieť, ako masírovať (sic!) vašu mačku, aby začala vydávať podobné zvuky, budete si musieť na Amazone vyhľadať knižku „Cat Massage: A Whiskers-To-Tail Guide to Your Cat's Ultimate Petting Experience“ - návod na masáž mačky „od fúzov až k chvostu“. Ale iné som chcel. Na stránke „Zvuky mačky“ nájdete nielen už spomínané mňaukanie vo formáte wav, ale aj rady, ktoré by si mala vaša mačka vziať k srdcu. Napríklad: Nevracať na cieľ z vrchu mojej chladničky! Alebo: Neoblizovať si zadok uprostred izby plnej hostí! Okrem toho tu však nájdete aj odpovede na mimoriadne zákerné otázky týkajúce sa mačiek. Určite ste už napríklad počuli, že mačka, ktorú pustíte na zem z dostatočnej výšky, vždy dopadne na nohy, resp. labky (a v absolútnej väčšine prípadov sa navyše nezabije). Rovnako tak je empiricky mnohokrát overený fakt, že chlieb s maslom padá na zem zásadne natretou stranou nadol. Čo sa však stane, ak maslový chlieb priviažete (maslom nahor) na chrbát mačke? Ktorou časťou sa zostrojený objekt zrúti k zemi? Nebudeme vás napínať - mačka s chlebom v skutočnosti samozrejme zostane visieť vo vzduchu. Vyskúšajte si doma. Nazis raus www.nazis-raus-aus-dem-internet.de Nacisti preč z internetu! Nacisti preč z internetu! Nacisti preč z internetu! Chrobák je tvoj kamarát www.eatbug.com Chrobáky sú pekné - zjedzte ich. Tak by sa dal v stručnosti zhrnúť odkaz webovej stránky venovanej jedeniu hmyzu. Okrem samozrejmých dôvodov - hmyz je vo všeobecnosti veľmi chutný a výživný a obsahuje málo tuku - sú tu aj ďalšie argumenty za. Hmyz - potravu môžete napríklad chovať aj v paneláku bez toho, aby sa susedia sťažovali na zápach či rozhryzené čokoľvek. Takisto vás nebudú kvôli jedeniu hmyzu obťažovať žiadni ochrancovia zvierat. Navyše viac než 1400 doteraz popísaných druhov hmyzu zaručuje oveľa pestrejší jedálny lístok, než doterajšia možnosť výberu bravčové - hovädzie - kuracie. Zaujala vás ponuka? Prvých 10 záujemcov môže zožrať všetkých švábov u mňa doma v kúpelni zdarma! To tu ešte nebolo www.searchshots.com Nový originálny nápad, ako vylepšiť internetový vyhľadávač: SearchShots vám ku každej nájdenej adrese ponúkne aj jej screenshot, zmenšený snímok stránky, z ktorého často získate lepšiu predstavu o obsahu sajtu, než zo slovného popisu. Bohužiaľ, SearchShots zatiaľ za klasickými vyhľadávačmi výrazne zaostáva v podstatnej vlastnosti - v kvalite vyhľadávania, resp. relevantnosti nájdených odkazov. Odporúčame urýchlené spojenie s Google.com... Man versus Machine superbowl.adcritic.com/qt/content/pepsi-kasparov-man-vs-machine.html Tak ako je to vlastne - sú už stroje inteligentnejšie, než ľudia? V tomto reklamnom spote Pepsi Gary Kasparov počítač v šachu porazí, ale, ako bude mať ruský veľmajster v priebehu niekoľkých krátkych stotín sekundy možnosť pochopiť, jeho víťazstvo je v skutočnosti víťazstvom Pyrhovým... (V ďalšom kole sa preto stretne Počítač so samotným Pyrhusom). Tajomstvá letectva www.airtoons.com Konečne naozaj užitočná stránka, bez ktorej sa v každodennom živote len ťažko zaobídete. Formou názorných (a farebných) kreslených obrázkov sa tu dozviete, ako sa zachovať v prípade leteckej katastrofy, i množstvo zaujímavých faktov zo zákulisia leteckej dopravy. Vedeli ste napríklad, že v záchrannej plávacej veste je špeciálny senzor, ktorý rozozná, keď močíte do vody a znečisťujete tak oceán? Superrýchla charita www.wiseup.org/donate Ak ste doteraz mali ako predvolenú stránku v browseri nastavenú www.hungersite.com, na ktorú ste poctivo klikali každý deň, máme pre vás zaručený tip na novú HomePage: na tejto stránke môžete jedným klikom naraz podporiť vo forme zhliadnutia banneru niekoľko desiatok nadácií pôsobiacich vo všetkých mysliteľných oblastiach. Všetky podstránky sa zobrazia v rámoch v jednom okne - môže to trvať niekoľko minút! - na niektoré z nich ešte treba raz kliknúť v rámci konkrétneho okna. Test www.urban75.com/Mag/java7.html Podľa čoho sa spozná skutočný internetový profík? Počet stránok v bookmarkoch? Množstvo používaných vyhľadávačov? Lepkavosť klávesnice? Počet zárezov na modeme? Nie, predsa počet klikov za sekundu!