Stormrise - pozor, strmé stúpanie

Keby sme mali uviesť jeden herný žáner, ktorý začína možno až príliš trpieť na sterilné a opakujúce sa herné prvky, istotne by medzi prvými stáli real-time stratégie.

Za posledný čas sa síce objavilo aspoň niekoľko kúskov, ktoré pozdvihli hrateľnosť o nejaký ten stupienok vyššie, ale počítajte s nami: Company of Heroes (a to už nejaký ten rok je táto RTS vonku), World in Conflict (a to už nejaký ten mesiac je táto RTS vonku) a EndWar (za nejaký ten deň bude táto stratégia vonku). Lenže chcelo by to viac invencie, viac noviniek. Nie, že by sme sa netešili napríklad na Red Alert 3, avšak podľa prvých pohľadov na hru aj arkádové „označovanie miliardy jednotiek a posielanie na nepriateľa“ prešlo aspoň minimálnym faceliftingom.

Nedá sa povedať, že by sme nemali vývojárov z Creative Assembly radi. Oni si proste neustále kujú nový diel zo série Total War, takže stratégovia majú rok čo rok novú porciu strategického budovania impéria a zároveň taktického premýšľania priamo na bojisku. Snaha presadiť sa na akčnejšom piesočku však Creative Assembly príliš nevyšla: nepodarilo sa to nedávnemu Vikingovi, nepresadil sa ani Spartan. Ale čo keby sa to teraz podarilo? Čo ak by tvorcovia spojili akčné prvky so stratégiou? To druhé im predsa ide, akcia zaujme aj inak taktikou neošľahaných hráčov a keď sa k tomu pridá nejaké to originálne slovko o super novinke, fungovať by to mohlo, nie? Poodarí sa to titulu Stormrise?



A čože by to mohlo byť? Okrem toho, že budete mať pod palcom menšiu skupinu jednotiek, ktorá bude čítať maximálne zopár kusov úzko profilovaných vojakov s rôznymi vlastnosťami, dostanete možnosť voľby akéhosi akčného pohľadu. Nielenže si zazoomujete nad rameno skauta skúmajúceho krajinu, ale vy sa v jeho koži sami pozriete ako to vyzerá v diaľke. Spájanie žánrov sa nie vždy podarí, pretože ťažko zvládnete skutočne ovládať obe funkcie: tú akčnú, aj strategickú, ale motyka môže predsa vždy vystreliť. Akčná časť by nemala byť využívaná až tak často, skôr by mala podporovať emotívnejší zážitok zo súbojov.

Práve súoje by mali prejsť veľkou obmenou. Bežne sa stretávame s klasickým bojiskom, kde základ predstavujú pozemné jednotky, doplnené o lode a lietadlá. Spomínaný Red Alert 3 tento koncept doplňuje o možnosť obojživelných jednotiek, ale ešte sa nikdy nestalo, aby bol dôraz kladený na vertikálne bojisko. Vaše jednotky bude možné poslať na miesta v rôznej výške a súboj sa tak nebude naťahovať v horizontálnom smere, lež sa budete často pohybovať v rôznych výškach. Znie to určite zaujímavo a už teraz musíme upozorniť ľudí, ktorí sa boja výšok, že to pre nich pri približovaní a odďaľovaní pohľadu nemusí dopadnúť najlepšie.

Nápad to je isto iste zaujímavý, len sa ťažko predstavuje samotná hrateľnosť a hlavne ovládanie tejto stratégie. Keďže je Stormrise stratégiou, ktorá je orientovaná konzolovo (svoje si užijú aj PC hráči), snažia sa tvorcovia z Creative Assembly o čo najjednoduchšie ovládanie založené na pohybe analógových páčok. Klasické myšoidné ovládanie pre PC by malo ostať zachované. Inak si môžeme Stormrise predstaviť ako kombináciu Company of Heroes (pre ovládanie menšieho počtu jednotiek), Battle Isle: Incubation (spomenie si vôbec niekto na túto staršiu pecku?) a povedzme Falloutu.

Fallout? Tak za prvé to je RPG, aj keď o niečo akčnejšie, než by niektorí hardcore hráči chceli, ale je to stále hra na hrdinov a v tých zbierajú postavičky skúsenosti a inak tomu nebude ani v Stormrise. Vojaci sa budú lepšiť a ich kvalita je rozdelená medzi celkovo tri triedy - pričom to nebude len pešiak s lesklou zbrojou navyše, ale úplne nová a veľkosťou ľahko rozlíšiteľná jedotka. Tu sa musíte rozhodnúť, či investujete do obrneného monštra, ktoré sa však ťažko pred nepriateľom ukryje, alebo sa vrhnete do tichého likvidovania so slabšími, ale menej viditeľnými jednotkami ukrytými na strechcách budov. A za druhé sme Fallout zvolili preto, že sa odohráva v postapokalyptickom svete. Ten sa nám začína pomaly rozmáhať, ale zatiaľ sme sa ho neprejedli a prostredie v Stormrise sa nám preto pozdáva. Príbeh je už tradične otrepaný, ale k navodeniu atmosféry ako základnej myšlienky, by zničená Zem, na ktorej bojujú dve frakcie (zmutovaní vs. Technickí) o prežitie, postačiť mohla. Navyše je príbeh doplnený o japonské nápady, nejde o typicky európsky vážny príbeh.

Už z uverejnených screenshotov je na prvý pohľad zrejmé, že veselými farbami nás vo svete Stormrise nikto vítať nebude a tak je to aj správne. Šedé až hnedé opustené ulice miest, všade neporiadok, zdevastované budovy, spustošená krajina, rozpadnuté cesty – a k tomu more možností, kam môžete svojich vojakov poslať. Veľmi zaujímavé to bude pri výškových budovách, ktoré budú využívať spomínanú vertikálnu rovinu. Ako to však bude fungovať v skutočnosti, si nedokážeme predstaviť. Nič to však nemení, že to znie zaujímavo, rovnako aj multiplayer, ktorý umožní hranie až pre 8 hráčov rozdelených do dvoch tímov. Zatiaľ teda čakáme, Stormrise sa objaví až v priebehu budúceho roku, strážnu ruku nad ním drží (ako nad všetkými titulmi od Creative Assembly) Sega. Inovácií sa nebojíme, len či v tomto prípade pomôžu alebo skôr uškodia.