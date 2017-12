Živá Lara Croft prepadla v archeologických otázkach

7. nov 2008 o 12:09 Ján Kordoš

Zrejme sa v Dánsku rozhodli, že spravia z modelky Alison Caroll hlupáka, pretože rozhovor bol cielený práve archeologickým smerom. Či sa to podarilo, veľmi pochybujeme. Už len samotné zábery na modelku svedčia o jednostrannom zameraní na mužské publikum a zovňajšok modelky. Navyše býva úplne prirodzené, že modelky nemajú v náplni práce poznať dokonale technické záležitosti postavy, ktorú prezentujú a sú určené výhradne na promo akcie ako "niečo pekné pre oči". Hlupákom možno ostal teda niekto úplne iný a bolo by nesmierne zaujímavé, či by na kladené otázky z archeológie vedel odpovedať samotný redaktor. Čo si o tom myslíte vy?

Zdroj: Kotaku, VG247