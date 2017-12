Activision Blizzard: prioritou sú pre nás série hier

7. nov 2008 o 11:31 Ján Kordoš

Tá je založená na tituloch, ktoré majú šancu na viacero pokračovaní a zárobok presiahne 100 miliónovú hranicu. Úplne nové IP teda má šancu len minimálne a Activision Blizzard teda velí do útoku s osvedčenými značkami ako Guitar Hero, Call of Duty alebo Tony Hawk. Paradoxne teda práve Activision Blizzard razí cestu ďalších a ďalších pokračovaní a Electronic Arts sa začína obracať na hráčov i s novými značkami. Začiatkom tohto roku to bolo Army of Two, teraz pribudlo Dead Space, chystá sa Mirror´s Edge.

Zdroj: Shacknews