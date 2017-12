Spoločnosť THQ odsúva vydania svojich titulov

7. nov 2008 o 11:19 Ján Kordoš

Medzi úspešné značky, ktoré pre THQ majú budúcnosť, patria rozhodne stratégie Company of Heroes, Warhammer 40.000, akčné Saint´s Row (pokračovanie vyšlo len nedávno). Veľké ambície má aj titul Red Faction: Guerilla, ktorého vydanie však bolo odložené na pomerne neurčitý budúci fiškálny rok. Znamená to, že hru uvidíme najskôr 1.apríla budúceho roku a najneskôr 31.marca 2010. Strieľačka s vysokou mierou interaktivity s prostredím sa objaví na PC, X360 a PS3, sa teda oneskorí, dôvod meškania však THQ nezverejnilo. Podobne je na tom ďalší, tentoraz čisto konzolový projekt Darksiders: Wrath of War, ktorý bol rovnako posunutý na nasledujúci fiškálny rok.

Zdroj: PR