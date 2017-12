LG KC550 – 5 megapixelový luxus za malý peniaz

Telefónov, ktoré za veľa peňazí ponúkajú luxusný vzhľad a množstvo funkcií je na trhu viac ako dosť. Iba málo mobilov však vyzerá štýlovo a nemusíte si pri nich priplácať za funkcie, ktoré nikdy nevyužijete. LG KC550 je jedným z nich. Očarí vyhotovením a displejom, príjemne prekvapí fotografiami a navyše nebudete platiť za to, čo nepotrebujete.

Ká-cé-päťstopädesiatka je pilotným mobilom, ktorý testuje do akej miery sú ochotní zákazníci klesnúť svojimi nárokmi na mobil bez toho, aby tým utrpel jeho výzor a kľúčové parametre. Firma sa netají tým, že chystá vstup do spodnejších segmentov mobilných telefónov a dnes testovaný mobil je akýmsi medzistupňom na ceste do sveta low-endov. Funkciami a parametrami stále zostávame v strednej triede, vyhotovenie sa však nelíši od telefónov, ktoré sa nachádzajú o niekoľko stupienkov vyššie. Je zrejmé, že záujem nebude malý.

Trochu hrubší, avšak stále atraktívny

Brilantnosť naleštených plastov, jagavé iskrenie kovovej obruby a rotujúca hra svetiel na šachovnicovej klávesnici – stačí pár slov a hneď je zrejmé, že sa bavíme o mobile, ktorého dizajn pochádza z Kórei. Akoby na úspešný look existovali prísne strážené matematické pravidlá. V krátkosti povedané – s dobrými materiálmi a tvarmi nemáte kde spraviť chybu.

Je síce o málo hrubší ako sa patrí, svojim formátom však sebaisto zapadne do dlane. Výsuvný mechanizmus si zaslúži pochvalu za precíznosť posunu a správne napruženie, bez pozornosti nezostanú ani drobné detaily, ktoré zavážia. Zásuvná krytka systémového konektora ukazuje, ako by to malo vyzerať na každom správne navrhnutom mobile.

Neodstáva, chráni konektor pred prachom a neprekáža ani pri zasunutom kábli. Aktívna krytka objektívu ponúka komfortný priestor pre manipuláciu, slot pamäťovej karty je dostupný bez toho, aby ste museli demontovať kryt batérie. Viac toho rozhodne netreba.

110 gramov hmotnosti a 15 milimetrov hrúbky je malá daň za to, že ste sa rozhodli práve pre tento model.

Na slnku nezlyháva, klávesnica by mohla byť lepšia

Veľký displej s rozlíšením 320x240 bodov a 2,4 palcovou uhlopriečkou je v tejto triede viac ako štedrou nádielkou. Obzvlášť preto, že výrobca na jeho kvalite nepoľavil. Regulovaná intenzita podsvietenia a selektívny krycí filter zaručujú dobrú čitateľnosť aj pri priamom osvite slnkom. Na fotografiách okamžite zbadáte obmedzenia ešte predtým, ako ich stiahnete do počítača, pri hrách vnímate rýchlu odozvu, ktorá je neoceniteľná aj pri sledovaní videa. A ak by sa vám náhodou málilo, s káblikom pripojíte mobil k TV prijímaču a všetko si vychutnáte vo veľkom formáte.

Klávesnica vyzerá na prvý pohľad štýlovo a pekne, ploché membránové vyhotovenie však nemusí byť pre každého to pravé orechové. Už len preto, že stredy tlačidiel nie sú vyklenuté von, čo sa môže prejaviť na nižšej presnosti písania. Päťsmerový ovládač a doplnkové tlačidlá sú zvládnuté na jednotku, iba kontextová dvojica tlačidiel lícuje povrch a obmedzuje tak pohodlné používanie. Niekedy máte pocit, akoby ste museli tlačiť viac, ako je treba. Neistota sa však po dobe používania stráca.

Vpravo, vľavo, výkop

A keď klávesnica nie je pre hranie hier ideálna, potom predsa len čosi musí rozšíriť výbavu. Áno, čakáte správne, mobil dostal do vienka akcelerometer, ktorý je previazaný s predinštalovaným portfóliom hier. Namiesto toho, aby ste kŕčovito stláčali membránovú klávesnicu, budete hýbať rukou a šermovať s mobilom vo vzduchu, aby ste dosiahli aké-také skóre. Aj keď je ponuka hier obmedzená a nie sú tam žiadne trháky, ide o návyk, ktorý nepustí. Bodaj by sme sa v budúcnosti dočkali toho, aby bolo možné rovnakým spôsobom ovládať celý firmvér telefónu.

Prehľadný, avšak miestami pomalý

Ak ste sa s telefónmi z dielní LG stretli v minulosti, firmvér vás rozhodne nemá čím prekvapiť. Známe používateľské prostredie s prehľadnosťou a plnou lokalizáciou zaručuje, že sa prepracujete ku každej funkcii, ktorú potrebujete, a zaručene vás čakajú aj farebné a zvukové „opičky“ pri písaní na klávesnici. Osvedčilo sa nám používať slovník, ktorý písanie značne urýchľuje. Akoby dokázal ukryť všetky oneskorenia, ktoré vznikajú pri štandardnom klikaní.

Procesor zvláda mnohé úlohy hravo, nájdu sa však aj také, kde sa vlečie viac, ako vám je milé. Stačí ak sa pustíte do sťahovania klienta pre GMail a budete čakať niekoľko desiatok sekúnd, kým sa moduly skompilujú a pri sťahovaní pošty budete mať neustále pocit, že mobil zamrzol. Chce to iba trošku trpezlivosti, to skôr procesor akosi pokrivkáva.

Mobil sa pýši tradične dobre spracovanou správou kontaktov a udalostí, precízny a nudný biznis mobil však v plnej miere nezastúpi. Všetko sa točí skôr okolo hier a multimédií.

Fotografujte cez deň

Snímky z večierkov a nočných ťahov v uliciach mesta nepôsobia dobrým dojmom kvôli vysokej zrnitosti – nepomôže ani zabudovaný LED blesk. Veľmi pozitívne nás však oslovili fotografie, ktoré sme nasnímali cez deň. Automatika si hravo poradí s obmedzeným dynamickým rozsahom snímača, takže prepaly sú potláčané, ako sa dá. Spoľahlivé je aj autofokusové zaostrovanie. Softvér fotoaparátu ponúka množstvo praktických funkcií, ak chcete snímky tlačiť, výsledky sú porovnateľné s lacnejšou triedou kompaktov.

Kvalitný je aj videozáznam. V tomto prípade je však nutné podotknúť, že telefón používa záznamový formát 3GP, čo nie je pre rozosielanie do okruhu priateľov úplne ideálne. Záznam v DivX formáte by bol skutočne na mieste.

Hudba z pamäte aj karty

Hudobný prehrávač ponúka tradičnú usporiadanosť a prehľadnosť, načítavanie pamäťových kariet však nie je najrýchlejšie. Pri rýchlej dvojgigabajtovej karte Kingston sme museli čakať takmer dve minúty, kým boli informácie z ID tagov zaradené do katalógu. Na trhu sú mobily, ktoré to hravo zvládnu aj za polovičný čas. FM rádio je dnes už úplnou samozrejmosťou.

Výdrž podľa záťaže

Pri priemernom používaní mobilu sme sa hravo dostávali cez hranicu 3 dní až do momentu, keď sme podľahli hrám s pohybovým ovládaním a používaniu internetu. Výdrž batérie rapídne poklesla na polovicu, čo naznačuje že použitý procesor predsa len pri týchto úlohách frčí nadoraz a nie je najhospodárnejší. Ak plánujete intenzívnejšie používanie internetu, bez každonočného nabíjania sa jednoducho nezaobídete.

Mobil LG KC550 nás zaujal kvalitným vyhotovením a komfortnou obsluhou. Ponúka modernú softvérovú výbavu bežiacu na pomalšom procesore, menej náročný používateľ si to však prakticky ani len nevšimne. Fotoaparát podáva dobré výsledky na dobrom svetle, s pohybom ovládanými hrami sa rozhodne nudiť nebudete. Ak nahliadnete do ponúk operátorov a zamyslíte sa nad cenou tohto modelu, budete rozhodne príjemne prekvapení. Čím nás LG prekvapí nabudúce?