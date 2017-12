Nokia spúšťa nové služby

Osloviť majú rozvojové krajiny, kde je prístup k internetu výrazne obmedzený. V mobiloch bude možné zakladať e-mailové adresy bez toho aby ste si sadli k počítaču, telefón vám poradí, kedy siať, chrániť proti škodcom či zberať úrodu.

7. nov 2008 o 8:35 Milan Gigel, (mg, nok)

Osloviť majú rozvojové krajiny, kde je prístup k internetu výrazne obmedzený. V mobiloch bude možné zakladať e-mailové adresy bez toho aby ste si sadli k počítaču, telefón vám poradí, kedy siať, chrániť proti škodcom či zberať úrodu.

Služba Mail on Ovi, ktorá je k dispozícii na prístrojoch so systémom Series 40, umožňuje vytvorenie e-mailového účtu bez počítača priamo v mobilnom telefóne a dáva tak miliónom užívateľov možnosť vytvoriť si svoju prvú internetovú totožnosť a využívať nové spôsoby komunikácie. Služba Mail on Ovi, ktorá poskytuje okamžitý prístup k elektronickej pošte cez mobilný telefón, sa ľahko nastavuje i používa. Skúšobná prevádzka služby začne na niekoľkých vybraných trhoch koncom novembra. Do konca roku 2008 bude Mail on Ovi k dispozícii na celom svete na všetkých dnes dodávaných prístrojoch radu Series 40.

Nokia Life Tools je súbor originálnych služieb v oblasti poľnohospodárskych informácií a vzdelávania, ktorú sú určené predovšetkým pre vidiecke obce a menšie mestá v rozvojových krajinách. Nokia Life Tools prispieva k prekonaniu informačných bariér a poskytuje poľnohospodárom aktuálne a dôležité informácie. Služby využívajú graficky bohaté užívateľské rozhranie založené na ikonách a sú dodávané s tabuľkami, v ktorých sa môžu informácie zobrazovať v dvoch jazykoch naraz. Okrem tohto rozhrania je zabezpečené rozosielanie najdôležitejších informácií cez SMS. Táto služba bude funkčná kdekoľvek v dosahu mobilných sietí bez nutnosti ďalšieho nastavenia alebo potreby pokrytím GPRS. Podľa plánov spoločnosti Nokia by služba mala začať prevádzku v Indii v prvej polovici roku 2009 a bude dodávaná predovšetkým na mobilných telefónoch Nokia 2323 Classic a Nokia 2330 Classic. V druhej polovici roku 2009 sa služba rozšíri aj do vybraných krajín Ázie a Afriky.