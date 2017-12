Počítač vás môže odhaliť

Tvrdíte že ste k svojmu počítaču nikdy nepripájali cez USB kábel kolegov mobil? A vraj ste ani len náhodou nenahliadli do obsahu USB kľúča, ktorý sa už celé týždne povaľuje na vašom stole? Možno sa ukáže, že to je nie tak úplne pravda.

7. nov 2008 o 8:30 Milan Gigel, (mg)

USBDview - http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html - je diagnostický nástroj z dielní Nirsoftu, ktorý má na starosti diagnostiku USB rozhraní v systéme Windows. Po spustení zobrazí zoznam všetkých USB zariadení, ktoré kedy boli k počítaču pripojené. Rozozná aktívne zariadenia od neaktívnych a dokáže odstrániť zo systému ovládače, ktoré tam zostali nevyužité.

Na čo je takýto nástroj dobrý? Určite nie na to, aby ste ukončili hádky so svojim okolím, že v tom nemáte prsty vy. Ak ste však náhodou zasunuli USB zariadenie do portov notebooku skôr, ako ste nainštalovali ovládače, mohlo to spôsobiť nepríjemné problémy. Teraz už stačí iba vymazať zapamätaný profil zariadenia a pustiť sa opäť do inštalácie. Tentokrát v správnom poradí – najprv nainštalovať, potom zasunúť.