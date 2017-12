Displeje budúcnosti preveria vašu identitu

Priložte prst pre podpis dokumentu. Pre prístup k nastaveniam položte na značku svoj ukazovák – s takýmito výzvami sa možno stretnete v blízkej budúcnosti. Vedcom sa podarilo vyrobiť LCD panel, ktorý okrem zobrazovania dokáže snímať okolité osvetlenie a s

nímať odtlačky prstov.

Zástupcovia firmy AU Optronics tvrdia, že ich objav by mohol podstatne zvýšiť bezpečnosť počítačových systémov. Či už ide o softvér v notebookoch, rôzne samoobslužné automaty alebo iné zariadenia, s nepatrným navýšením ceny by ponúkli úplne novú úroveň bezpečnosti. Ak by displeje dokázali snímať odtlačky prstov, kto by to v praxi nevyužíval?

Druhou funkciou je vyhodnocovanie okolitého podsvietenia. Bez dodatočného senzora sa displej intenzitou svojho podsvietenia prispôsobí okolitému prostrediu tak, aby bolo jeho zobrazovanie čo najvernejšie.

Výhodou je, že nový, viacvrstvový displej má rovnaké optické vlastnosti ako doposiaľ, pretože snímacia vrstva je úplne priehľadná.