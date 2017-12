Notebook, ktorý má dva displeje

Dva displeje osadené v jedinom notebooku môžu byť praktickým spôsobom, ako si spríjemniť prácu. Kým sa preklikávate cez nekonečné a nudné tabuľky výročnej správy, na malom displeji bežia vaše obľúbené videoklipy. Myslí si to firma Fujitsu Computers, ktorá

6. nov 2008 o 12:40 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

prišla s takýmto riešením na trh.

16 palcový notebook LifeBook N7010 dostal do vienka popri štedrej výbave aj 4 palcový sekundárny displej s dotykovým rozhraním. V operačnom systéme Vista môže fungovať ako doplnkový displej pre kontextové, dotykové ovládanie, avšak využiť ho možno i samostatne.

Dodávané aplikácie počítajú s tým, že displej rozšíri klávesnicu. Dotykom prstu z neho môžete štartovať aplikácie, premeniť ho môžete na osobný fotorámik, alebo môžete ovládať prehrávanie hudobných skladieb.

Podobné pokusy tu už boli, príliš sa však nepresadili. Asus osádzal sekundárny displej na veko notebooku, aby ste mali prístup k e-mailom a komunikácii aj vtedy, ak šetríte energiu. Toshiba používala na bočnom paneli malý čiernobiely displej pre zobrazovanie e-mailov, úloh z plánovača a prichádzajúcich komunikácií, za ktorých obsluhou stál zabodovaný dátový mobil. Nuž a kde tieto skvosty dnes sú? Akosi zmizli z trhu.

Špekulovalo sa aj o tom, že displeje by mohli byť pokojne ukryté pod povrchom touchpadu. Na každom notebooku by boli na rovnakom mieste, takže vývojári softvéru by sa s tým mohli vysporiadať. Avšak nestalo sa ani to. Aký osud čaká tento výstrelok z dielní Fujitsu Computers? Pravdepodobne rovnaký.