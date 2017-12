ST za tri kvartály so ziskom z pevných sietí 1,069 mld. Sk

7. nov 2008 o 10:05 SITA

BRATISLAVA 6. novembra (SITA) - Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) dosiahla z oblasti pevnej siete za deväť mesiacov tohto roka čistý zisk 1,069 mld. Sk (35,501 mil. €), čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 38,9 %. Pre medziročné porovnanie výsledkov ST z oblasti pevných liniek nezahrnula spoločnosť hospodárenie podniku TBDS, a.s. (bývalé Rádiokomunikácie) za minulý rok. Ako ďalej vyplýva z finančnej správy Slovak Telekomu, deväťmesačný zisk spoločnosti pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa medziročne prepadol o 27,4 % na 4,428 mld. Sk (146,994 mil. €). Celkové výnosy z pevných liniek oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka poklesli o 3 % na 10,786 mld. Sk (358,031 mil. €) k tohtoročnému septembru. "Pokles výnosov z pevnej hlasovej služby bol takmer vyvážený rastom výnosov z veľkoobchodných a širokopásmových služieb," uviedla spoločnosť.

Koncom septembra evidoval operátor pevných liniek 1,102 mil. telefónnych prípojok, čo je medziročne menej o 3,5 %. Okrem tohto počtu evidovala firma ďalších 314 tis. DSL prístupov, ktorých počet sa medziročne zvýšil o 34,7 %. Verejných telefónnych automatov prevádzkovala ST medziročne menej o dve tisícky, keď k 30. septembru dosiahol ich počet stav približne 7 tis. V sieti ST sa za deväť mesiacov pretelefonovalo 1,57 mld. minút, čo je o 265 mil. minút menej, ako za deväť mesiacov predchádzajúceho roka. Celkový mesačný priemerný výnos na prístup (ARPA) predstavoval k 30. septembru 512 Sk (17 €).

Výnosy z poskytovania hlasových služieb medziročne poklesli o 8,6 % na 4,887 mld. Sk (162,2 mil. €). Z dátovej komunikácie sa výnosy medziročne znížili o 4,2 % na 1,429 mld. Sk (47,43 mil. €). Naopak, výnosy z poskytovania veľkoobchodných služieb narástli medziročne o 13,6 % na 1,704 mld. Sk (56,56 mil. €). "Tento nárast ovplyvnil predovšetkým úspešný rozvoj medzinárodného hlasového hubbingu, medzinárodného veľkoobchodného dátového biznisu a národných veľkoobchodných služieb," informovala spoločnosť ST. Firma ku koncu septembra tiež vykázala výnosy z poskytovania služieb IP/internetu vo výške 2,027 mld. Sk (67,28 mil. €), čo predstavuje ich medziročný nárast o 11,6 %. "Nárast tržieb súvisí so zvyšujúcim sa záujmom o služby širokopásmového internetu a budovaním infraštruktúry," informoval operátor.

Podľa predsedu predstavenstva a prezidenta Slovak Telekomu Miroslava Majoroša pokrýva spoločnosť svojim pripojením k internetu na báze optickej prístupovej siete viac ako 133 tis. domácnostiam a tento počet chce do konca roka výrazne zvýšiť. "K výraznému upevneniu pozície Slovak Telekomu prispievajú aj výnosy z poskytovania veľkoobchodných služieb. V súčasnosti máme vyše 50 partnerov pre medzinárodnú hlasovú prevádzku a tento počet naďalej zvyšujeme," informoval Majoroš. Firma k 30. septembru tohto roka zamestnávala 3 728 zamestnancov, čo je o 431 zamestnancov menej, ako koncom minuloročného septembra.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Celkové výnosy spoločnosti Slovak Telekom z oblasti pevných sietí dosiahli koncom minulého roka hodnotu 15,521 mld. Sk (515,2 mil. €).