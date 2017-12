Fallout 3 sa predáva ako o dušu

5. nov 2008 o 15:23 Ján Kordoš

Najviac na dračku išla X360 verzia, ktorá tvorila väčšinu predaných titulov (55%) a ostatné dve platformy na tom boli o čosi skromnejšie: PS3 (28%) a PC (17%). Zaujímavé však je, že sa Fallout 3 predáva o 57% lepšie ako posledný hit od Bethesdy, spomínaný Oblivion. Investovanie do zakúpenia licencie na hráčmi obľúbenú sériu sa teda oplatilo. Potvrdzuje to aj informácia, že už teraz sa z Falloutu 3 predalo v Anglicku viac ako všetkých doteraz vydaných Fallout titulov (Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout: Brotherhood of Steel)! Pokračovanie bolo už teraz potvrdené a rozhodne sa mu brániť nebudeme.

