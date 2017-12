Nekompletné sériové číslo? Skúste ho uhádnuť!

5. nov 2008 o 14:21 Ján Kordoš

Nie, že by k hre nebolo pribalené sériové číslo, ale miesto 20 znakov ste našli k hre priložený len 19-miestny kľúč. A nech ste rátali ako ste rátali, posledný znak ste nikde nenašli. Stáva sa. Smutné však je, že ako odpoveď zo zákazníckej podpory zaznelo nečakané: Skúšajte! Posledný znak (či už písmeno alebo číslo) raz uhádnuť musíte. Toto riešenie sa napokon ukázalo byť ako nie práve najpríjemnejšie, a preto mohli hráči požiadať o náhradný kľúč, no jeho vybavenie istý čas trvá. Odporúčajú však skúšať a najlepšie si posledný znak aj dopísať k originálnemu sériovému číslu, pretože potom vám znovu povedia len jediné: skúšajte! Nesmierne zaujímavé, o to menej vtipnejšie.

Zdroj: CVG