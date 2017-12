Nokia zlacňuje, predstavuje nové modely

Zdá sa, že viacerí výrobcovia mobilov chcú trhu zabodovať modelmi určenými pre mladú, nenáročnú generáciu. Do popredia sa dostávajú modely, ktoré ponúkajú obmedzenú výbavu a možnosti, akoby sme sa vracali niekoľko rokov späť. Uspejú aj na vyspelých trhoch

5. nov 2008 o 9:40 Milan Gigel, (mg, mag)

, alebo budú bodovať tam, kde doposiaľ mobilná éra nezavítala?

Nokia 5130 XpressMusic

Gigabajtová pamäťová karta, zabudovaný prehrávač hudby a FM tuner – to všetko postavené na praxou ostrieľanej platforme Series 40. Počítať môžete s dvojmegapixelovým fotoaparátom bez autofokusu, dvojpalcovým displejom a bluetooth rozhraním pre komunikáciu s okolitým svetom. Keďže zostávame v segmente mobilov za pár korún, s podporou 3G sietí nepočítajte a internet neplánujte rýchlejší, ako EDGE. A čo bude táto krásavica na pultoch predajní stáť? Povráva sa o predbežnej cene 3200 korún.

Displej: 5 cm, 240x320, 262 tisíc farieb

Fotoaparát: 2 mpix bez autofokusu

Multimédiá: hudobný prehrávač, FM rádio

Rozšíriteľnosť: microSD 1GB v balení, bluetooth, microUSB

Internet: GPRS/EDGE

Siete: 850/900/1800/1900 MHz

OS: Series 40

Výdrž: 12 dní v pohotovosti, 6 hodín hovoru

Rozmery: 107x46x15 mm

Hmotnosť: 88 gramov





Nokia 7100 SuperNova

Štýlový mobil do vrecka je určený pre tých, čo chcú zapôsobiť na svoje okolie, avšak na funkcie si rozhodne nepotrpia. Do vienka dostal 1,3 megapixelový fotoaparát a FM rádio, na prehrávanie skladieb sa príliš nespoliehajte. Mobil nemá ani dostatok pamäte, ani slot na kartu, takže svoje obľúbené pesničky nemáte kam uložiť. V krátkosti povedané – stará hardvérová platforma a nový, svieži dizajn. Cena by nemala prekročiť hranicu 2700 korún.

Displej: 5 cm, 240x320, 262 tisíc farieb

Fotoaparát: 1,3 mpix bez autofokusu

Multimédiá: FM rádio

Rozšíriteľnosť: bluetooth, microUSB

Internet: GPRS/EDGE

Siete: 900/1800 MHz

OS: Series 40

Výdrž: 15 dní v pohotovosti, 3.5 hodiny hovoru

Rozmery: 98x49x15 mm

Hmotnosť: 104 gramov





Nokia 1202

Vráťte sa späť do začiatku éry mobilov a zaspomínajte si na čiernobiele displeje, zabudované LED svietidlo a základné funkcie pre telefonovanie a esemeskovanie. Pýtate sa čo je to internet? V mobile za 930 korún sa to rozhodne nedozviete. Otázne je, či siahnuť po novinke, alebo sa radšej rozhliadnuť po bazároch. Ak váhate, zamyslite sa nad výdržou. Tá sľubuje takmer zázraky.

Displej: čiernobiely

Siete: 900/1800 MHz

OS: Series 30

Výbava: zabudované LED svietidlo

Výdrž: 26 dní v pohotovosti, 9 hodín hovoru

Rozmery: 105x45x13 mm

Hmotnosť: 78 gramov









Nokia 1661

FM rádio, z ktorého sa dá telefonovať. To je najlepšia charakteristika tohto modelu, ktorý je taktiež postavený na umierajúcej platforme Series 30. Narozdiel od úplného lowcostu 1202 však do vienka dostal farebný displej, softvérová výbava je však identická. Myslíte, že dokáže ešte niekoho osloviť?

Displej: 128x160 bodov, TFT farebný

Siete: 900/1800 MHz

OS: Series 30

Výbava: zabudované LED svietidlo, FM Tuner

Výdrž: 26 dní v pohotovosti, 8 hodín hovoru

Rozmery: 108x45x14 mm

Hmotnosť: 82 gramov





Nokia 2330 a 2323 Classic

Posledná dvojica mobilov sa líši jemným rozdielom vo svojej výbave – FM Tunerom a bluetooth rozhraním. Ide o telefóny postavené na platforme Series 40, ktorých výbava je skutočne orezaná na minimum. VGA fotoaparát a FM rádio možno príliš nezabavia, stále je tu však aspoň aká-taká podpora internetu.

Displej: 128x160 bodov, TFT farebný

Siete: 900/1800 MHz

Internet: GPRS

OS: Series 40

Výbava: FM Tuner, bluetooth, VGA fotoaparát

Výdrž: 22 dní v pohotovosti, 4 hodiny hovoru

Rozmery: 107x46x14 mm

Hmotnosť: 80 gramov