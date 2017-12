Orange predstavil vianočnú ponuku

Dnešným dňom Orange odštartoval svoje vianočné portfólio noviniek. Počítať môžete s dvomi tisíckami voľných minút, bezplatným internetom a novými paušálnymi programami, ktoré sľubujú menšie výdavky z vašej peňaženky. Pribudlo aj množstvo zliav na existujú

5. nov 2008 o 7:59 (mg, mag, orange)

ce služby.

2000 minút cez deň a internet zadarmo

Pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú hovory počas dňa pripravil Orange Paušál Deň s 2000 minútami na volania na účastnícke čísla v sieti Orange Slovensko každý deň od 8.00 – 18.00 hod. Za mesačný poplatok 587,50 Sk pokrýva nielen akciový telefón, ale aj internet v mobile so službou Orange World mini na 6 mesiacov zadarmo. Za 299 korún mesačne je možné k paušálu aktivovať aj balík 150 minút využiteľných na volania do ostatných sietí.

2000 minút v noci a trojmesačný surf

Nová ponuka sa zameriava na tých, ktorí uprednostňujú nočné telefonovanie. S paušálmi Klasik a Komfort prichádza 2000 bezplatných minút na dva roky, ktoré je možné čerpať v sieti Orange Slovensko každý deň v čase od 18.00 hod. do 8.00 hod. a cez víkendy počas celého dňa. K paušálom Klasik patrí aj služba Orange World Mini na tri mesiace bez mesačného poplatku a k paušálom Komfort si internet v mobile so službou Orange World Maxi budú môcť užívať počas 2 rokov bez dodatočných mesačných poplatkov.

299 korún kreditu za 89 korún

Úsporu pre tých čo málo telefonujú sľubuje úsporu Vianočný paušál so 75 percentnou zľavou. Pri dvojročnej viazanosti získate 299 korunový mesačný kredit za 89 korún mesačne, s dotovaným telefónom však nepočítajte.

Mobil za korunu, paušál o pätinu lacnejšie

20% zľava z mesačných poplatkov je pripravená pre zákazníkov paušálov Kontakt. V prípade že si aktivujú od 5. novembra 2008 paušál Kontakt 30 získajú 20% zľavu na 6 mesiacov, s paušálmi Kontakt 70 si zľavu užívajú počas celého roka a ak sa rozhodnú pri podpise dodatku pre najvyšší paušál z tejto skupiny - Kontakt 100, 20% zľavu z paušálu získajú na 2 roky.

Kreditný paušál 100 Sk aj s telefónom za korunu

Obľúbený kreditný Paušál 100 Sk osloví tých, ktorí majú nízke telekomunikačné nároky. Za mesačný poplatok 100 Sk je k dispozícii kreditný paušál na volania a SMS správy a k nemu prinálaží aj mobil za korunu.

9 korunový paušál

Kreditný Paušál 9 Sk je určený predovšetkým doterajším zákazníkom predplatených služieb a prináša výhody mesačného programu. Zákazníci po jeho aktivácii získajú akciový telefón s cenou od jednej koruny, jednotné ceny volaní a správ do všetkých sietí na Slovensku. Nový kreditný Paušál 9 Sk je zaujímavou voľbou pre všetkých, ktorí chcú využívať výhody mesačných paušálov, ale nechcú mesačne pravidelne uhrádzať vyššie mesačné poplatky. Zákazník sa aktiváciou kreditného Paušálu 9 Sk zaväzuje počas dvojročnej viazanosti využiť vybrané telekomunikačné služby spoločnosti Orange Slovensko v minimálnej výške 4000 Sk s DPH.

Paušál Komfort 600 All inclusive

Orange prináša aj tieto Vianoce exkluzívny paušál pre náročných užívateľov. Aktiváciou All inclusive balíka získajú zákazníci na celé 2 roky v rámci jedného mesačného poplatku niekoľko exkluzívnych výhod.

Balík ponúka 600 minút pre telefonovanie do všetkých sietí v SR a na pevné linky v EÚ. Bonusom je 200 minút pre nočné telefonovanie od 22:00 do 7:00 hodiny cez pracovné dni, víkendy a sviatky, pričom nechýbajú ani XXL hovory s 2000 minútami, ktoré môžu využiť každý deň v čase od 18.00 do 8.00 hod.

Počítať môžete aj so službou Mobilný Orange internet Prémium, ktorá pokrýva až 10 000 MB dát mesačne a službu Orange World maxi si zákazníci môžu užívať vďaka 2000 MB predplatených internetových dát spolu s 500 MB mutimediálnych dát. K ponuke All inclusive majú zákazníci možnosť získať aj exkluzívne mobilné telefóny, modem za 1 Sk na pripojenie do internetu, ako aj exkluzívny notebook za skvelé ceny.



Program Twin s dvojnásobným extra kreditom pre blízkeho

Zákazníci, ktorí chcú na Vianoce potešiť seba aj svojho blízkeho možnosťou výhodne telefonovať, môžu teraz pri aktivácií akéhokoľvek paušálu pre seba, získať aj druhé telefónne číslo na predplatenej karte pre niektorého z členov rodiny s programom Twin. Ako darček dostanú teraz v porovnaní s doterajšou akciovou ponukou až dvojnásobný extra kredit na predplatenú kartu. Pri programe Twin 250 bude kredit navýšený o bonus 100 Sk a v prípade programu Twin 400 predstavuje bonusová suma každý mesiac až 300 Sk. Zákazníci majú navyše možnosť vybrať si k programu Twin aj štýlový telefón už od 1 Sk

Aktuálna vianočná ponuka je platná do konca januára budúceho roku.