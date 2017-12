Jednu z prekážok ľudskej misie na Mars sa podarilo prekonať

HOUSTON. Plánovači misií Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) veria, že sa im podarilo vyriešiť jednu z prekážok, ktorá doposiaľ bránila vyslaniu ľudskej posádky na Mars.

4. nov 2008 o 19:24 SITA

Práve vesmírne počasie, poveternostné podmienky a charakter prostredia na červenej planéte predstavujú najväčšie riziká pre misie, ktoré úrad pripravuje spolu s európskymi kolegami na nasledujúcich 30 rokov.

Už len samotná cesta zo Zeme môže dosahovať vzdialenosť od 55 do 400 miliónov kilometrov (závisí od polohy planét), čo predstavuje minimálne 18 mesiacov letu. Počas tohto dlhého obdobia bude posádka vystavená rôznym negatívnym vplyvom - subatomárnym časticiam či žiareniu, ktoré môžu mať rakovinotvorné účinky. Britskí a portugalskí vedci tvrdia, že na základe predošlých pokusov by bolo možné vyriešiť problém negatívneho dopadu prostredia na ľudský organizmus prostredníctvom vytvorenia mikromagnetického bipolárneho poľa, ktoré by bolo schopné žiarenie a častice odrážať.