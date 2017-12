Sony Ericsson W595 – Walkman, ktorý dokáže zabaviť

5. nov 2008 o 7:11 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Je váš mobil nudná a prísna sekretárka, alebo osobný zabávač? Pri Sony Ericssone W595 je odpoveď takmer istá. Zatrasiete ním, ak sa vám nepáči skladba ktorú hrá, skrátite si chvíle sledovaním filmov a nepohrdnete ani hrami. Zistíte, koľko krokov denne spravíte, zalojažíte si videoblog a ani na chvíľu nestratíte spojenie s internetom. Aký v skutočnosti je? Otestovali sme ho a vieme viac.

Vylomte ma prosím

Prvé stretnutie s päť-deväť-päťkou prináša malý rébus. Ako vložiť do mobilu batériu a SIM kartu bez toho, aby ste poškodili zadný kryt? Odpoveď je po niekoľkých pokusoch jasná. Vylomte ho a nič sa mu nestane.

Extrémne pružný kryt so západkami na všetkých stranách je tak trochu experimentom. Dnes funguje, avšak dúfajme, že ak prídu silnejšie mrazy, tak pri pokuse o výmenu pamäťovej karty nezlyhá. Zdá sa, že ide o vtip dizajnérov, ktorý zatiaľ zaberá. A to sa počíta.

Slušne konštruovaný slajder má síce pri úplnom vysunutí klávesnice jemnú vôľu mechanizmu, zdá sa však, že všetko je pod kontrolou. Pevné dorazy, dobre rozložená hmotnosť a veľkosť akurát do ruky, navodzujú atmosféru dôverného zoznamovania sa.

Plasty pôsobia húževnatým dojmom a stabilite pri držaní vo vlhkých rukách pomáha matný, gumu pripomínajúci povrch zadného panelu. Ak k tomu pripočítame kovový rám a plechovú výstuhu úspešne skrytú za grafickou ozdobou, všetko naznačuje tomu, že znesie aj menej šetrné zaobchádzanie. Len krytie displeja by mohlo byť o čosi ďalej od jeho povrchu. Stačí jemnejšie zatlačenie vo vrecku nohavíc a na displeji sa môže objaviť škvrna, či prasklina. To rozhodne nepoteší.

Veľký displej pre hry a filmy

Displej s 5,6 centimetrovou uhlopriečkou a rozlíšením 240x320 bodov je dobre čitateľný vo všetkých svetelných podmienkach a všetko svedčí tomu, že s farebnosťou to tiež nie je najhoršie. Či sa už rozhodnete pre fotografovanie v teréne, sledovanie filmu vo vlaku či hranie hier, oči príliš neponamáhate. Dobre zvolené fonty majú jasné kontúry a čitateľné sú i pri menších veľkostiach písma. Intenzita podsvietenia sa prispôsobuje okolitému jasu, takže základná inteligencia tu nechýba.

Klik sem, klik tam

Klávesnica má pomerne malé tlačidlá a nerovnomerné podsvietenie, s tenšími prstami sa však telefón obsluhuje bez nepríjemných prekvapení a preklepov. Keďže cieľovou skupinou je aktívne žijúca, mladá generácia, celkovému vyhotoveniu niet čo vytýkať.

Funkčné tlačidlá menia svoje poslanie v závislosti od úlohy a dá sa povedať, že vývojári firmvéru sa snažili odhadnúť, ako bude používateľ s mobilom v ruke pracovať bez toho, aby sa snažil pochopiť mantinely softvéru. O komfort núdza nie je a o inovatívne prvky rovnako. V softvérovej výbave sú tradičné prvky ako diaľkové ovládanie PC cez bluetooth a podobne.

Zatraste ním

Telefón dostal do vienka akcelerometer, ktorý vyhodnocuje polohu a pohyby tela mobilu. Znamená to, že dokáže automaticky zmeniť orientáciu displeja a pohybmi dokáže zastúpiť ovládanie klávesnicou. Pohybovými gestami je možné ovládať hudobný prehrávač, takže nastavenie hlasitosti či preskočenie na ďalšiu skladbu je otázkou mávnutia rukou.

Podobné ovládanie by sa malo objaviť podľa avíz i v hrách – v tých predinštalovaných s ním zatiaľ nepočítajte. Zaujímavosťou je Java aplikácia Walk Mate, ktorá vyhodnocuje otrasy mobilu a počíta vaše každodenné kroky. Aspoň viete, ako je to s vašou kondičkou.

Rozdeľte sa s hudbou

Stereofónne ozvučenie, A2DP profil v bluetooth rozhraní a redukcia pre pripojenie dvojice slúchadiel sú v základnej výbave. Akoby to znamenalo, že s hudbou nemáte byť sebeckí a máte sa rozdeliť aj so svojim okolím. Zabudované reproduktorčeky síce svojou kvalitou predbiehajú výbavu ostatných modelov na trhu, stále však zaostávajú za tým, čo dokáže ponúknuť najlacnejší notebook. Preto sme siahli buď po pribalených slúchadlách alebo externej reproduktorovej sústave.

Ak očakávate seriózny 3,5 mm jack konektor, opäť máte smolu a nedočkali ste sa ho. Bez pomerne objemnej FastPort redukcie „pre dvoch“ sa jednoducho nezaobídete. Výrobcovia mobilov sú proste tvrdohlaví. Stále sa nám snažia naznačiť, že štandardy ktoré vo svete mobilnej hudby existujú roky sú proste nanič. Má to nejaký hlbší význam, alebo naozaj smerujeme do éry všadeprítomnej bluetooh konektivity?

Filmujeme na svoj blog

Fotoaparát s 3,2 megapixelovým rozlíšením podáva cez deň a pri kvalitnom osvetlení skvelý výkon aj napriek tomu, že mu chýba automatické zaostrovanie a blesk. Snímky pôsobia živo aj na výtlačkoch formátu 10x15 cm, miestami sa však prepalom nevyhnete.

Ak máte predplatený dátový program, zaiste vám padne vhod zabudovaná podpora pre prácu s videami na serveroch YouTube. Znamená to, že klipy môžete vo svojom mobile nielen sledovať, ale na server môžete do svojho videoblogu odoslať kúsky, ktoré ste práve natočili do zabudovanej pamäte. Pozor však na objem prenesených dát, aby vás neprekvapil vysoký účet. S výkonom a kvalitou zobrazenia sme boli viac ako spokojní, pravdupovediac, očakávali sme o čosi horšie výsledky. Predsa len, Walkman nebude šliapať na päty Cybershotom. V tomto prípade dostávame rozumnú konzumnú úroveň pre online publikovanie.

Multimédiá ako na dlani

Vychvaľovať dobre zvládnutý hudobný prehrávač čerpajúci skladby z dvojgigabajtovej pamäťovej karty formátu M2 by bolo pravdepodobne zbytočné. Rovnako sa už nik nebude zastavovať nad tým, že FM tuner s podporou RDS má pomerne dobrú citlivosť i tam, kde je to s kvalitou signálu horšie.

Čo nás však zaujímalo je podpora videa, ktorá v predchádzajúcom modeli nebola najoptimálnejšia. S novým, rýchlejším procesorom si päť-deväť-päťka narozdiel od W580i poradí aj so stereofónnymi videonahrávkami v rozlíšení displeja s 25 obrázkami za sekundu a 480 kilobitovým dátovým tokom. To je rozhodne kvalita, ktorá presahuje potreby používateľa.

A čo nového vo svete empétrojek? Ak ich skatalogizujete prostredníctvom softvéru, budete si môcť podľa svojej nálady pustiť to, na čo máte chuť? V dvojosovom rozhraní sa naladíte na takú nôtu, aká vám bude milá. Aspoň nebudete pri potriasaní rukou v autobuse stredobodom pozornosti.

A ak vás zunuje všetka tá hudba a filmy čo máte so sebou, siahnuť môžete po hrách. S nimi to výrobca rozhodne myslí vážne a nejde iba o tituly do počtu.

Internet je samozrejmosť

Mobil využíva dátové prenosy v 2G i 3G sieťach, takže s rýchlosťou pripojenia a dostupnosťou nie sú žiadne problémy. Internetový prehliadač nesklamal, využili sme poštového klienta, RSS čítačku a aplikáciu Google Maps, ktorá aj bez zabudovaného GPS prijímača dokáže odhadnúť, kde sa človek nachádza.

Mobil pracuje na frekvenciách 850 , 900, 1800 a 1900 MHz, podporuje rýchle dátové štandardy UMTS a HSDPA. Samozrejmosťou je prepojenie na online repozitáry doplnkového obsahu.

Od svitu do mrku

Spokojní sme boli aj s výdržou batérie. Pri posluchu hudby na slúchadlá a priemernej využiteľnosti s prístupom na internet sme sa dostali cez hranicu troch dní, čo rozhodne nie je zlé. Batéria s kapacitou 950 mAh počíta s tým, že mobil rozhodne nebude oddychovať vo vrecku nepoužitý. Bez hudby a zábavy to jednoducho nejde.

Sony Ericsson W595 je multimediálny slajder s dobre navrhnutou konštrukciou, ktorý je doslova nabitý príležitosťami pre každodennú zábavu a krátenie chvíľ pri cestovaní. Exceluje pri hudbe, prekvapí pri prehrávaní videa a voľný priestor necháva aj pre priaznivcov hier a internetu. S dobrou výdržou batérií a pestrou paletou java aplikácií sa dá povedať, že aj keď ide o mobil patriaci do strednej triedy, rozhodne dokáže osloviť nejedného používateľa.