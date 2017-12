Myseľ ovládla počítače

Ľudia s pohybovým postihnutím dostali novú šancu. Vedci vyvíjajú technológiu, vďaka ktorej môžu zadávať príkazy počítaču len tým, že na ne pomyslia. Rovnako ako zdraví ľudia zadávajú pokyny vlastnému telu.

5. nov 2008 o 0:03 Miro Šifra

Štyridsiatnik Scott Mackler prednášal na univerzite neurológiu a dokázal zabehnúť maratón za tri a pol hodiny. Lekári mu však oznámili zlú správu – zistili, že trpí Lou Gehrigovou chorobou, ktorá postupne úplne paralyzuje jeho telo. Jeho stav sa rokmi zhoršoval. Choroba ho pripútala na vozík a so svojou manželkou a deťmi mohol komunikovať len pohľadom.

Pozitívny obrat prišiel potom, čo sa stal jedným z dobrovoľníkov, ktorí vyskúšali technológiu BCI (brain-computer interface). „Neznášam, keď som bezmocný a keď ľudia rozprávajú za mňa,“ odpovedal v interview pre americkú televíziu CBS, ktorá o ňom a novej technológii priniesla cez víkend rozsiahlu reportáž. Odpovedal bez toho, aby pohol akýmkoľvek svalom.

Ako to funguje?

Technológiu, ktorá umožní Scottovi komunikovať, vyvíjajú vedci z Wadsworthského centra v New Yorku. Scott má na hlave zariadenie, ktoré zaznamenáva elektrické impulzy medzi bunkami v jeho mozgu. Na obrazovke pred ním sa postupne objavujú písmená. Keď chce Scott jedno vybrať, stačí mu, aby si pomyslel „to je ono!“. Počítač rozozná impulz a znak sa zaznamená.

Vedci pracujú na technológii už tri roky, no má ešte ďaleko k dokonalosti. Napísať jedno písmeno trvá Scottovi 20 sekúnd. Sformulovať odpovede na 16 otázok do televízneho interview mu trvalo hodinu. Napriek tomu to však pre Scotta znamená veľa. Predtým, než používal BCI, odmietal ventilátor, ktorý by nahradil jeho zlyhávajúce pľúca a chcel radšej zomrieť. Názor zmenil. „Pretože môžem stále komunikovať,“ povedal pre americkú televíziu.

Priamo v mozgu

Vedci z Pittsburghskej univerzity technológiu posunuli ešte ďalej. Do mozgu opice implantovali sto elektród, ktoré zaznamenávajú jednoduché signály ako „hore, dolu, vpravo, vľavo“. Opica je tak schopná ovládať robotickú ruku.

Prvým človekom s implantovanými elektródami je Američanka Cathy Hutchinsonová, ktorú do paralyzovaného tela uväznil infarkt. Nedokáže rozprávať, myšlienkami však vie ovládať kurzor svojho počítača. Ak chce, pustí si napríklad hudbu. Jej pohyby sú pomalé a trhané, vždy však presne trafí cieľ.

Kam ďalej

Technológie, ktoré spájajú mozog priamo s počítačom, nie sú určené len pre paralyzovaných ľudí. V auguste tohto roku dostali výskumníci z Kalifornskej univerzity grant štyri milióny dolárov od americkej armády.

Majú vyvinúť technológiu, ktorá umožní komunikovať vojakom „telepaticky“. Zariadenie by malo transformovať mozgové vlny do normálnej reči a naopak.

Nevedie táto cesta k ovládnutiu ľudskej mysle? Túto otázku sa pýtal aj redaktor CBS. „Nie, určite nie – určite nejde o ovládanie ľudskej mysle a je to iné ako čítanie ľudských myšlienok. A je dôležité si uvedomiť, že technológia vyžaduje spoluprácu konkrétneho človeka,“ odpovedal Dr. Jonathan Wolpaw, šéf výskumníkov z Wadsworth­ského centra.