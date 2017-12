Stĺpček Miloša Čermáka: Obama!

Píšem tento stĺpček dva dni pred americkými voľbami. Vyjde v stredu ráno, keď budú zrejme známe výsledky. Ako čitatelia viete v túto chvíľu oveľa viac než ja.

5. nov 2008 o 0:02 Miloš Čermák

Diktát uzávierok nám novinárom o niektorých udalostiach neumožní písať, ani keby sme sa rozkrájali. Keď päť minút po polnoci pristanú Marťania, v zajtrajších novinách to nebude. Pri voľbách je to pikantné v tom, že viete, že prebehnú. Iba nepoznáte výsledok.

Máte na výber: alebo písať o niečom inom, alebo z nepríjemnej situácie nejako vykorčuľovať. Ešte je tu jedna možnosť. Výsledok si proste tipnete. Túto stratégiu zvolil autor populárneho novinového komiksu Doonesberry.

Redakcie už cez víkend dostali strip, v ktorom sa píše o Obamovom víťazstve. „Keď nevyhrá, bude to také prekvapenie, že sa na jeden zle predpovedaný výsledok v komikse ľahko zabudne,“ povedal autor.

Minulý týždeň prvý významný denník Christian Science Monitor oznámil, že od budúceho apríla prechádza na výhradne internetovú verziu. Bude mi to ľúto. Bolo by krásne papierové noviny zachrániť. Už len pre to vzrušenie, keď dva dni pred voľbami píšem text, ktorý vyjde po voľbách.

A končí sa vetou: je skvelé mať stĺpček v novinách v deň, keď bol prvýkrát zvolený za amerického prezidenta černoch.