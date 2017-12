Čo robiť, keď GMail nefunguje?

Niekedy mávajú výpadky aj internetoví giganti. Málokedy sa však stáva, že služby sú neprístupné na všetkých dostupných rozhraniach. Vedeli ste o tom, že ku GMailu môžete pristupovať až desiatimi rôznymi spôsobmi?

4. nov 2008 o 9:42 Milan Gigel

Klasika

Webové rozhranie poštových služieb je dostupné cez adresu http://mail.google.com. V tomto prípade sa načíta najnovšia verzia rozhrania dostupná pre prednastavenú jazykovú mutáciu. To v súčasnosti znamená plne interaktívne prostredie s podporou rozširujúcich modulov z balíka Gmail Labs.

Bez doplnkov

Ak niektorý z modulov Gmail Labs zlyhá, môže to spôsobiť úplnú nedostupnosť niektorých funkcií. Ak ste experimentovali a veci prestali fungovať ako majú, rozširujúce moduly môžete zablokovať. Dosiahnete to otvorením Gmailu prostredníctvom adresy http://mail.google.com/mail/?labs=0.

Späť do minulosti

Ak prebieha aktualizácia webového rozhrania, možno bude spoľahlivo fungovať jeho stará verzia. Spoľahlivá a rýchla platforma z októbra 2007 je nepretržite dostupná na adrese http://mail.google.com/mail/?ui=1. Na slabších strojoch s pomalším pripojením môže príjemne prekvapiť výkonom.

A čo tak šifrovanie?

Keď to nejde klasickým kanálom, možno to bude fungovať cez šifrované rozhranie. V tomto prípade stačí zmeniť prístupový protokol na taký, ktorý používa SSL knižnicu. Tá však nemusí byť dostupná v každom prehliadači. Adresa pre prístup je https://mail.google.com/.

Skúsme to cez HTML

Pre zastaralé prehliadače a zariadenia vyzbrojenými starými technológiami je stále dostupná archaická verzia rozhrania, ktorá je postavená výhradne na HTML kóde. Tá je k dispozícii na adrese http://mail.google.com/mail/?ui=html. Na rôzne funkcie a vymoženosti však zabudnite.

A čo cez mobil?

Áno, mobilná verzia je pravdepodobne nezávislá od tej internetovej, takže stačí siahnuť po svojom telefóne s predinštalovanou Java aplikáciou, alebo po rozhraní dostupnom na adresách http://mail.google.com/mail/?ui=mobile alebo http://m.gmail.com. V núdzi človek nikdy nevie, ako pochodí.

Ešte je tu iPhone

Možno je to iba nezmyselná móda, možno je to cesta k riešeniu problému. Špecifické web rozhranie je dostupné na stránke http://mail.google.com/mail/x/gdlakb-/gp/, s jeho ovládaním to však nemusí byť v obyčajnom prehliadači najjednoduchšie.

Máme tu aj iGoogle

Webový gadget je tiež cestou k elektronickej pošte. Ten, ktorý je určený pre rozhranie iGoogle nájdete priamo na odkaze http://www.google.com/ig/gmailmax.

Pre exotov okľukou

Netradičný internetový prehliadač dokáže Gmailu zamotať hlavu. Ak však chcete obísť všetky detekcie a kontroly funkcií, dosiahnuť to môžete špeciálnym parametrom. Ten odovzdáte priamo cez URL prostredníctvom adresy http://mail.google.com/mail?nocheckbrowser.

POP3 a IMAP

Ak všetky spôsoby zlyhávajú, potom nastal správny čas vrátiť sa ku starým zvykom a vyskúšať si stiahnuť e-maily prostredníctvom rozhraní POP3 či IMAP s použitím ľubovoľného poštového klienta. Treba však na to myslieť s predstihom, pretože obe brány si musíte vopred povoliť v konfigurácii vášho účtu.

Nuž a ako byť nezávislý úplne?

Vytvorte si ďalší freemailový účet u konkurencie a vytvorte si pravidlo pre preposielanie všetkej došlej a odoslanej pošty na váš sekundárny účet. Ak bude mať Google problémy, budete mať k dispozícii kompletný archív všetkého, čo sa vo vašej poštovej schránke kedy objavilo. Myslite aj na zadné kolieska.