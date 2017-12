Nokia DC8 – energia pre mobil v hrsti

Niektorým ľuďom výrobcovia mobilov nevyhovejú ani batériou s extra kapacitou. Kto je závislý na trvalom spojení s internetom, alebo telefonovaní s obchodnými partnermi, často naráža na problém s krátkou výdržou mobilu. Nokia ponúka aj iné riešenie, ako ná

4. nov 2008 o 8:24 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Niektorým ľuďom výrobcovia mobilov nevyhovejú ani batériou s extra kapacitou. Kto je závislý na trvalom spojení s internetom, alebo telefonovaní s obchodnými partnermi, často naráža na problém s krátkou výdržou mobilu. Nokia ponúka aj iné riešenie, ako náhradnú batériu – mobilnú nabíjačku, ktorá nepotrebuje zásuvku.

Mobilná energetická banka vyzerá na prvý pohľad ako rúž. Biele fádne vyhotovenie popri štýlových mobiloch výrobcu síce príliš neosloví, o to viac poteší dobre zvládnuté technické riešenie. Nezáleží na tom kde ste, a koľko energie potrebujete. Ak držíte v hrsti batérie formátu AA, ste nad vodou.

Energia dnu i von

Dé-cé-osmička plní dve úlohy. Ak do jej útrob vsuniete nabitú batériu, prostredníctvom odnímateľného konektora dokáže nabiť váš mobil.

Koľko kapacity batérie získate závisí iba na vás. Zariadenie si rozumie s NiMH a NiCD akumulátormi, alkalickými batériami, avšak hravo si poradí aj s oxirídiovými a líthiovými monočlánkami, ktoré sú čoraz bežnejšie na pultoch predajní. Elektronika sama rozozná akú batériu má k dispozícii, takže na výstupe nabíjačky je vždy rovnaké napätie.

Ak používate nabíjateľné akumulátory, zariadenie si poradí aj s dočerpaním mobilnej energie. Stačí k nemu pripojiť nabíjačku od mobilu a v priebehu troch hodín máte energetickú rezervu pripravenú. Výhodou je, že ak sa pomýlite, zariadenie odmietne nabíjať batérie, ktoré nie sú na to určené. Je to bezpečné a spoľahlivé.

Rovnako rýchla, ako sieťová nabíjačka

Nabíjanie mobilu v teréne je rovnako rýchle, ako pri použití sieťovej nabíjačky. Koľko energie však získate závisí na tom, aký druh batérie ste zvolili. Pri 2500 mAh NiMH akumulátore sme dočerpali približne 75 percent kapacity 1200 mAh batérie, pri alkalickom monočlánku môžete počítať s úplným dobitím. Telefón je možné používať počas dobíjania a nič vám nebráni tomu, aby ste mali so sebou niekoľko batérií – obzvlášť v prípade ak viete, že ste príliš roztržití na to, aby ste si nezabudli nabiť svoj mobil, keď to bude možné.

Káblik môžete stratiť

I keď všetko funguje ako má a výsledky nesklamali, predsa len skôr či neskôr narazíte na jedno úskalie. Nabíjací káblik je odnímateľný a vzhľadom na jeho 10 centimetrovú dĺžku sa i napriek pribalenému puzdru môže jednoducho stať, že ho stratíte. Náhradný zoženiete iba s ťažkosťami, avšak to vám nebude nič platné, ak to zistíte priamo v teréne. Preto by bolo možno lepšie, ak by výrobca siahol po alternatíve – výsuvnom konektore a samostatnej zdierke pre nabíjanie.

Nokia DC-8 je praktický a spoľahlivý doplnok pre mobil v situáciách, keď batéria mobilu jednoducho nestačí a vy nemáte chuť meniť ju za pochodu. Automatické rozoznanie typu batérie, možnosť nabíjania a rýchle dočerpanie energie sú veľkým plusom. Naopak, ak stratíte káblik, ktorý v zhone prehliadnete, ste tam, kde ste boli doposiaľ – v energetickej kríze.Cena za hranicou 800 korún však môže byť pre mnohých privysoká.