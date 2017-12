Obedná pauza: z nosa

Už dávno sme tu nemali nechutnú hru... A takú nechutnú ako Snot Out asi ešte nikdy. Aj by sme sa vám ju hanbili ponúknuť, nebyť toho, že je tak hrateľná. Vašou úlohou je vytiahnuť z nosa... no prosto dohodiť čo najďalej.

4. nov 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 3 0 TriJinx.

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Pripoj sa ku Kristine Kross, dobrodružke, svetovej cestovateľke, pri jej ceste po mysterióznom bludisku starodávnych hrobiek pri hľadaní jej nezvestného otca. Je Kristinin trojoký amulet stopou? Staroveká kliatba? Odhaľ zmrazujúce tajomstvo pri blúdení 68-mi rotujúcimi hádankami a odomkni staroveké brány TriJinx. Už dávno sme tu nemali nechutnú hru... A takú nechutnú ako Snot Out asi ešte nikdy. Aj by sme sa vám ju hanbili ponúknuť, nebyť toho, že je tak hrateľná. Vašou úlohou je vytiahnuť z nosa... no prosto dohodiť čo najďalej. Ovládanie:

Myš. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.