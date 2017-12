Novinky z Electronic Arts

3. nov 2008 o 13:34

To však nie je všetko. Úspešní bolo totiž aj nájomní žoldnieri, ktorých druhé dobrodružstvo World in Flames sa od konca leta predáva nadmieru dobre a baví sa pri ňom už 1.9 milióna hráčov. Pritom nejde o nič extrémne svetoborné, o čom sme písali aj v našej kritickej recenzii, ktorá na rozdiel od iných hru do neba nevyzdvihovala. V Electronic Arts však potvrdili, že hra úspešná bola, takže bude pokračovanie Mercenaries 3 a ak to pôjde takto ďalej, nič sa nepokazí, o niekoľko rokov budeme písať o Mercenaries 10.

Keď sme už spomenuli Dead Space, tvorcovia z EA Redwood Shores pracujú na novom projekte, ktorý vzniká na základe Danteho Inferna. Útek z pekla je vytvorený na základe známej básne – malo by ísť o modernú interpretáciu, no o hre sa nič konkrétne nevie, len že filmové práva na hru (ktorá ešte nebola oznámená) si už zabezpečila práva spoločnosť Universal Pictures.

Okrem toho v EA potvrdili, že tajomný Spielbergov projekt s kódovým označením LMNO nebol pustený k vode.

Predposlednou informáciou od EA je možnosť prihlásenia sa do betatestu fantasy stratégie Battleforge, ktorú sme si nedávno predstavili.

A na úplný záver máme oficiálne potvrdené, že Skate 2 sa objaví až začiatkom budúceho roku.

Aby vám nebolo ľúto: vonku je PC verzia Red Alertu 3.

