Activision Blizzard drží brutálnu legendu v hrsti

3. nov 2008 o 12:15 Ján Kordoš

Lepšie je to však s titulmi Ghostbusters a Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena, o ktoré sa postará Atari. To malo poslednú dobu (čiže pekných pár rokov dozadu) finančné problémy, avšak s vydaním Alone in the Dark je možné, že známa značka len tak ľahko nezanikne. Paradoxne tomuto dopomohli pirátske skupiny, ktoré sa spojili a nevypustili niekoľko týždňov po vydaní Alone in the Dark žiadny crack z úcty k potápajúcemu sa Atari. A mnohí si radšej hru teda kúpili. Nech to je akokoľvek, Activision Blizzard podobné problémy určite nemá a je preto zarážajúce, že nechcú povoliť vydanie hry, ktorú tvrdo odkopli.

