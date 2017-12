EA chce naučiť diskutujúcich slušnému správaniu zablokovaním účtov k hrám

3. nov 2008 o 11:54 Ján Kordoš

Znie to ako obmedzovanie slobody, na druhej strane sa pozrime pravde do očí: vy ste sa nestretli s výstredným chovaním jedincov skrývajúcich sa za nikomu nič nehovoriacu prezývku? Rešpektovanie istého kódexu by malo byť bežnou súčasťou, avšak mnohí z diskutujúcich sa nesprávajú tak ako by to robili v skutočnosti, keby došlo k rozhovoru z očí do očí. Hranie sa na veľkého učiteľa morálky však EA zrejme neprejde a pomerne razantný krok sa nedá úplne schváliť. Ako vždy totiž platí, že trestom sa nemusí všetko vyriešiť a do budúcnosti by viac pomohla skôr „výchova“.

Zdroj: Kotaku