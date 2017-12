Panasonic prevezme krízou zmietaného konkurenta Sanyo

Japonský výrobca elektroniky Panasonic prevezme krízou zmietaného konkurenta Sanyo. Japonská tlačová agentúra Kyodo dnes priniesla správu, podľa ktorej sa najvyšší predstavitelia oboch spoločností už dohodli, že Sanyo za na budúci rok stane dcérskou spolo

2. nov 2008 o 13:26 TASR

TOKIO. čnosťou Panasonicu. Agentúra sa odvoláva na informované zdroje.

Sanyo je najväčším svetovým výrobcom lítium-iónových batérií pre počítače a mobilné telefóny. Tiež ma silnú pozíciu v segmente solárnych článkov. Prevzatím Sanyo by sa Panasonic dostal na popredné miesto v rámci globálneho trhu pre dobíjacie batérie, ktorému sa predpovedá prudká expanzia v dôsledku rastu popularity prenosných zariadení a rozvoju vozidiel s hybridným a elektrickým pohonom. Kúpa by tiež Panasonicu zaistila prítomnosť v sľubnom segmente solárnych článkov.

V prípade realizácie by to bola prvá fúzia dvoch veľkých japonských výrobcov elektroniky. Názov Sanyo sa nebude meniť, ani názvy jeho výrobkov. Panasonic tiež garantuje asi 100.000 pracovných miest v Sanyo.

Podľa japonských médií Panasonic zverejní plán prevzatia Sanyo pravdepodobne niekedy koncom budúceho týždňa. Panasonic kvôli prevzatiu rokuje s tromi veľkými akcionármi Sanyo.

Už v sobotu priniesli médiá informácie, že Panasonic rokuje s Goldman Sachs, Daiwa Securities SMBC a Sumitomo Mitsui Banking Corp o kúpe kontrolného podielu v Sanyo. Spomínaní akcionári celkovo vlastnia takmer 430 miliónov preferenčných akcií Sanyo, čo zodpovedá asi 70-% podielu v spoločnosti. Hodnota preferenčných akcií môže predstavovať asi 6,4 miliardy USD (149,16 miliardy Sk), ak sa zamenia za kmeňové akcie za ich piatkovú zatváraciu cenu 145 JPY (34,22 Sk) na akciu.

Spoločné tržby Panasonic a Sanyo by mali podľa vlastných prognóz v prebiehajúcom fiškálnom roku 2008/09 (do 31. marca 2009) dosiahnuť 11,22 bilióna JPY. To znamená, že by predbehli najväčšiu japonskú elektronickú spoločnosť z hľadiska tržieb Hitachi, ktorá počíta s 10,9 bilióna JPY.

Spomínané tri spoločnosti získali preferenčné akcie Sanyo v roku 2006. Pomohli pri reštrukturalizácii firmy, ktorá sa nachádzala v kríze pre prudký prepad zisku, tvrdú konkurenciu a negatívne následky zemetrasenia, ktoré zničilo jej kľúčový závod na výrobu mikročipov.

Platnosť reštrikcií týkajúcich sa premeny týchto preferenčných akcií a ich predaja končí na budúci rok v marci, takže spomínané tri spoločnosti budú môcť bez problémov predať svoje investície v Sanyo.

Informovala o tom agentúra DPA.