HP Mini-Note 2133 - malý a spoľahlivý, avšak pomalý

30. okt 2008 o 13:48 Milan Gigel

Hľadáte notebook, ktorý by bol o polovicu menší ako ten váš? Existuje mnoho riešení, nie všetky sú však vyzbrojené technológiami, ktoré patria do sveta podnikových notebookov. Firma HP sa pokúša vypĺňať medzeru. Ich Mini-Note nie je najlacnejší, hrá však trochu inú ligu, ako notebooky iných výrobcov.

HP Mini-Note 2133 nie je obyčajný nízkorozpočtový notebook s malým displejom. Do vienka dostal kvalitné šasi, bežný dva-a-pol palcový pevný disk a technológie, ktoré chránia dáta. Počíta s rozšíriteľnosťou, mobilným internetom, ale aj pohodlím pri obsluhe. Pod kapotou však skrýva aj technológie, ktoré nepatria medzi najčerstvejšie. Aký v skutočnosti je? Mali sme ho v redakcii na testy, aby sme sa dozvedeli to, čo reklamné letáky nehovoria.

Šasi z horčíkovej zliatiny

Šasi dva-jedna-tri-trojky je vyrobené z robustnej horčíkovej zliatiny, ktorá znesie aj nešetrné zaobchádzanie. Na brúsenom kovovom povrchu sa možno škrabancom nevyhnete, všetky prvky však budú bezchybne slúžiť po celú dobu životnosti notebooku. Pri detailnom pohľade na konštrukciu je zrejmé, že tu sa rozhodne nešetrilo. Robustné oceľové pánty, presné lícovanie dielcov a rozumné rozmiestnenie kritických spojov je na mieste. Nič nepoteší viac ako vedomie, že tento drobec prežije nepretržité prenášanie z miesta na miesto, balenie a vybaľovanie.

Tak ako je precízne chránená elektronika a displej, takú pozornosť si zaslúžil aj pevný disk. Osadený je v antivibračnom obale a nechýba ani elektronika, ktorá ho zaparkuje v správnej chvíli – v momente pred tým, ako sa padajúce telo dotkne tvrdej podlahy.

Ergonómia kráča bok po boku s materiálmi, predsa len pri dlhodobejšom používaní na nejaké drobnosti narazíte. Ak sa rozhodnete pracovať vo vlaku na kolenách, obmedzená odklopiteľnosť displeja môže byť v niektorých prípadoch obmedzením. Kým na stolovej platforme sa nové pánty s panelom zasúvajúcim za telo osvedčili, pri tejto úrovni mobility môže byť predsa len 135° niekedy málo.

Prichystajte si lupu, alebo si zvyknite

Displej s 8,9 palcovou uhlopriečkou ponúka luxusné rozlíšenie s veľkosťou pracovnej plochy 1280x768 bodov. Znamená to, že i na malej ploche je možné pracovať s rozsiahlymi tabuľkami či softvérmi, ktoré za nezaobídu bez množstva ovládacích prvkov. Na stole to nie je problém, oči si na drobné písmo a detaily zvyknú. V teréne však treba neraz meniť veľkosť zobrazovania, aby oči netrpeli.

Tu prichádza dilema – spomaľovať notebook a míňať cennú energiu na zoomovanie zobrazenia, alebo sa uspokojiť so slzením očí? Každý si musí vybrať a súčasná situácia je dobrým stimulom pre výrobcu, ktorý by mohol ponúknuť alternatívy. V každom prípade, ak ste si pocítili stiesnenosť rozlíšenia 1024x600, ktoré je v tejto triede akýsi štandard, luxus vysokého rozlíšenia pravdepodobne oceníte.

Panel je vyrobený TN technológiou, ktorej kontrast je zvýšený krycím filmom, ktorého povrch je nanešťastie lesklý. Pri filmových multimédiách a fotografiách je to plusom, niekedy sa však silným odleskom nevyhnete. Ponuka matných panelov v notebookoch je dnes skôr raritou ako štandardom. Inde pochodíte rovnako.

Ako Pavilion, ibaže v malom

Ak vám učaril komfort klávesnice na notebookoch HP Pavilion, môžete si byť istí, že v tomto prípade vás čaká úplne rovnaký zážitok. Dobre riešená klávesnica so špeciálnou vrstvou chrániacou tlačidlá pred oterom pôsobí teplým, familiárnym dojmom a ponúka pri písaní vysokú presnosť. Pomer displeja k veľkosti klávesnice naznačuje, že konštruktéri nenechali nič na náhodu. I v teréne si každý zaslúži pohodlie, obzvlášť tam, kde nemotorne navrhnuté klávesnice prehrávajú.

Prakticky pod palcom máte všetky doplnkové funkcie prostredníctvom Fn preraďovača, iba tí čo si zvykli na Fn-numerickú klávesnicu budú postrádať možnosť priameho vkladania číslic cez tento preraďovač.

Čo však vyžaduje trochu zvyku je touchpad, ktorého stranové pomery nekopírujú displej. Znamená to, že štandardne sa jeho štíhlosť kompenzuje tým, že vo vertikálnom smere je dvakrát citlivejší, ako v horizontálnom. Nastavenie je možné meniť, avšak ak sa zmierite s tlačidlami na bokoch touchpadu namiesto pod ním, predýchate aj túto novinku. Ak patríte medzi stolové typy, možno si zadovážite bluetooh myšku a budete mať po starostiach.

Pomalý a hladný procesor

Notebook je postavený na mobilnej, nízkonapäťovej platforme VIA C7-M ULV a čipovej súprave z rovnakých dielní. Nami testovaný model dostal do vienka 1,2-gigahertzový procesor a 1 gigabajt operačnej pamäte. Výsledné pocity sú zmiešané, obzvlášť preto, že v základnej dodávke je Windows Vista, ktorý zbytočne spomaľuje beh systému, akonáhle narazíte na komplikovanejšiu úlohu. Optimalizácia systému vypnutím všetkých nepotrebných modulov zrýchlila beh, avšak downgrade na predchádzajúci systém Windows XP by bol lepším riešením.

Ak oželiete antivírusový softvér a doplnky bežiace na pozadí, rýchlosť behu, pauzy a čakania vás budú prepadávať iba príležitostne. Zdá sa, že hardvér beží pri Viste na hranici výkonu a menej skúsený používateľ s tým mnoho nenarobí. Tento notebook je alternatívne dodávaný aj s Linuxom, to však problém nerieši.

Dobrou správou je, že vo vnútri sa nachádza 5400-otáčkový disk s kapacitou 120 gigabajtov, ktorý nikdy nie je príčinou brzdenia systému. Trochu nevyvážené, avšak aspoň drobná kompenzácia za procesor, ktorý by mohol byť rýchlejší.

V dobrej výbave pre všetky situácie

Dva USB porty, metalický gigabitový ethernet, konektor pre pripojenie externého monitora či projektora, čítačka SD kariet a voľný slot pre ExpressCard 54, do ktorého dokážete vtesnať 3G modem, alebo rozširujúcu pamäť. Také je portfólio periferiálnych konektorov, medzi ktorými nechýba nič – azda okrem ESATA rozhrania, ktoré je čoraz používanejšie pri zálohovaní na externé diskové jednotky.

Samozrejmosťou je Bluetooth a WiFi, takže dohovoríte sa aj z bezdrôtovými perifériami bez toho, aby ste museli do tohto drobca čokoľvek inštalovať. Natívna podpora pre 3G siete by bola vítaná, zabudovaný ExpressSlot to však dokonale rieši.

Pśśśt, tichšie prosím

Notebook počas testovania pracoval na hranici svojich možností a potvrdil, že je spoľahlivý a praktický. Ventiláciu dokázal však udržať na uzde maximálne 30 minút po štarte. Akonáhle sa systém zahrial za kritickú hranicu, ventilátor bežal naplno bez ohľadu na to, či notebook odpočíval, alebo pracoval. Zdá sa, že telo je predsa len príliš malé na to, aby umožnilo prúdením ochladiť notebook, ktorý má 12-wattovú spotrebu.

S batériou v zálohe

Chcete s notebookom cestovať, alebo sa pohybujete vo svete kancelárskych stolov a hotelových izieb? To je otázka, ktorú by ste si mali položiť pri kúpe. Buď budete s dvojhodinovou výdržou s vypnutým WiFi spokojní, alebo si zaobstaráte dve batérie, prípadne vysokokapacitný akumulátor, ktorý sa podpíše na väčších rozmeroch tela. Pri testovaní sme sa v plne mobilnom režime s aktivovaným bezdrôtovým internetom rozhodne nedostali cez hranicu 1,5 hodiny. Je to trochu málo, boli sme sklamaní.

Veľmi nepoteší ani napájací adaptér, ktorý svojimi rozmermi môže súperiť s nejedným adaptérom pre stolový notebook. Pri výbere ultramobilnej výbavy pre cestovanie to bude chcieť trochu taktizovania – doplnková batéria, alternatívny adaptér, všetko sa dá riešiť.

HP Mini-Note 2133 je trochu rozporuplný notebook. Na jednej strane ponúka vyhotovenie na špičkovej úrovni, kde dominujú kvalitné materiály a moderné technológie, na druhej skrýva pod kapotou hladný a pomalý procesor, ktorý kazí celkový dojem. Zdá sa však, že ide o odrazový mostík, ktorý môže otvoriť dvere nástupcom, ktorí ponúknu namiesto kompromisu ideálne riešenie. Zatiaľ zostáva iba jediná možnosť – downgrade Visty na XP a siahnutie po doplnkovom akumulátore.