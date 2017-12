LG mení stratégiu, zameria sa aj na lacné mobily

Shine, Secret, Viewty či Chocolate – zdá sa že naleštené a luxusné mobily sa už nebudú v portfóliu LG striedať tak často, ako doposiaľ. Firma prehodnotila svoje postavenie na svetových trhoch a rozhodla sa pre úpravu stratégie.

30. okt 2008 o 12:00 Milan Gigel, (mg)

Hybnou silou nárastu obratov by mal byť segment s mobilmi v cenovom rozpätí od 150 do 200 dolárov. Práve tam v súčasnosti exceluje Nokia, ktorej sa podarilo úspešne povytláčať svoju konkurenciu do ostatných segmentov.

Firma LG predala v treťom kvartáli na svetových trhoch viac ako 23 miliónov mobilov, z ktorých väčšina spadá do vrchnej a luxusnej triedy. Do konca roka predá približne 100 miliónov kusov. Vedenie spoločnosti očakáva, že ak sa pustí do lowendového segmentu, čísla môžu byť podstatne vyššie.