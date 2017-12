Nokia 3600 Slide – aj šedá myška prekvapí

Na prvý pohľad nudný, nenápaditý mobil, ktorý svojim vyhotovením pripomína modely, ktoré sú na trhu dostupné už niekoľko rokov. Ak sa mu však bližšie pozriete na zúbky, zistíte že do vienka dostal solídnu výbavu a batériu, ktorá príjemne prekvapí výdržou.

30. okt 2008 o 9:32 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Hľadáte vreckový prehrávač s množstvom užitočných funkcií? Možno je to ten pravý.

Neočakávajte od neho žiadne experimenty, výnimočné funkcie či horúce novinky. Namiesto toho dostanete praxou ostrieľané prvky, ktoré patria medzi najpoužívanejšie. Prehľadná a dobre známa platforma S40, kvalitný prehrávač multimédií, prístup k internetu a mapová navigácia sa vždy hodia. Obzvlášť v prípade, ak nemusíte každú chvíľu hľadať nabíjačku. Aký je vlastne nový slajder z dielní Nokie, ktorý si môže dovoliť takmer každý?

Fádny a nenápaditý

Možno ste ho v ponuke predajcov prehliadli, možno vás vôbec neupútal. Môže za to strohý a jednoduchý dizajn bez ozdôb, ktorý si zakladá na plaste s povrchovou úpravou, ktorá bola horúcim hitom pred niekoľkými rokmi. Výrazné zaoblenia bez kontúr a takmer katalógový rub na vás rozhodne nekričia – „kúp si ma“. Skôr ako by len informovali o tom, že výrobca inovuje, aj keď bez nápadu. Ak ho však chytíte do rúk, zistíte že továrenské vyhotovenie je na tom podstatne lepšie, ako dizajn. Len hmotnosť by mohla byť o málo nižšia. 93 gramov je predsa len dosť.

Pamäťová karta pod krytom

Prvé stretnutie so zadným krytom môže sklamať. Vyberá sa ťažko a nemotorne, možno si poviete že po vložení batérie a SIM karty je už všetko v suchu. Bohužiaľ, ak budete chcieť striedať dodávanú 512 megabajtovú kartu s inou, bez opätovnej tortúry sa nezaobídete. Predsa len, nebolo by na škodu, ak by bol pamäťový slot prístupný zvonka. Na problém sme narazili aj s krytkou USB portu. Je neposlušná a uvoľňuje sa.

Dotiahnutý takmer do detailu

Zlý posuvný mechanizmus je zabijakom každého zle navrhnutého slajderu. V tomto prípade je však zrejmé, že precíznosť konštrukcie je na prvom mieste. Jasné dorazy s predvídavým správaním pružiny, stabilné koľajnicové vedenie a prakticky nulové kývanie do strán. Tak je možné v krátkosti hodnotiť konštrukciu, ktorá je bez chyby.

Klávesnica je delená do dvoch segmentov. Na čelnom paneli je päťsmerový ovládač s LED podsvietením, ktorý upozorňuje na zmeškané udalosti a štvorica tlačidiel pre kontextové menu a riadenie hovorov. Päťsmerový ovládač obstojí aj v náročnej skúške vreckového prehrávača, tlačidlá majú tú správnu odozvu aj napriek tomu, že lícujú povrch telefónu.

Tlačidlá hlavnej klávesnice pri prechádzaní prstom tancujú viac ako je zvykom, na presnosti písania či pohodlí sa to neprejavuje. Zaoblenie hrán a zvýšená citlivosť v strede tlačidiel sú jednoducho na mieste. Zdá sa, že obavy sú zbytočné, tancovanie klávesnice k tri-šesťstovke vo vyhotovení slajder pravdepodobne patrí.

Displej nezaostáva

5 centimetrová uhlopriečka, 16 miliónov farieb a rozlíšenie 240x320 bodov. To sú parametre displeja, ktorý ponúka dobrú čitateľnosť vo všetkých svetelných podmienkach, takže sa vám na oslnenej ulici nestane, že pri fotografovaní nebudete na displeji nič vidieť. Používateľské rozhranie sa pýši dobre zvolenými fontami, ktoré sú čitateľné aj pri malej veľkosti písma, ovládanie využíva možnosti displeja naplno.

Dá sa povedať, že ide o zlatý štandard, ktorý nie každý výrobca využije naplno. Stačí príliš lesklé krytie displeja a je po paráde. V tomto prípade je však všetko také, ako má byť.

2G áno, 3G nie

Telefón je vyzbrojený GSM tunerom, ktorý si poradí s prevádzkou v sieťach s frekvenciami 850, 900, 1800 a 1900 MHz, pričom pri dátových prenosoch podporuje štandardy GPRS a EDGE. V ére 3G sietí je to pri používaní internetu je to cenový kompromis. Nič vám však nebráni v tom, aby ste EDGE rýchlosťou pristupovali k svojim e-mailom, RSS kanálom, či pomocou zabudovaného prehliadača a Opery surfovali na svojich obľúbených weboch. Nechýba ani plná integrácia služieb Yahoo, ktorá je riešená prostredníctvom Java aplikácie.

Rovnako môžete zabudnúť aj na WiFi. Predsa len, ide o mobil do pohody a nie pre prácu, takže si budete musieť vystačiť s bluetooth a USB komunikáciou s okolím. Práve káblový variant je spracovaný na jednotku – pri každom pripojení kábla si zvolíte, či chcete synchronizovať dáta so softvérom z dielní Nokie, alebo emulovať USB Mass Storage zariadenie, či priamo tlačiť fotografie na pripojenej tlačiarni.

Zábava na plné obrátky

O zábavu pri cestovaní rozhodne nie je núdza. Zabudovaný multimediálny prehrávač si hravo poradí so skladbami, ktoré pre prehľadnosť kategorizuje po každom načítaní pamäťovej karty. Pri teste s 2 gigabajtovou kartou Kingston sme síce čakali približne 90 sekúnd na kompletné načítanie obsahu, pri každom ďalšom spustení sa však už katalóg aktualizovať nemusí. Na nárazové čakanie však pri komfortnom ovládaní prehrávača a kvalitnom výstupe rýchlo zabudnete. A ak by vás nahrávky omrzeli, stále je tu FM prijímač s podporu RDS, ktorému však chýba náležitá citlivosť a selektivita tam, kde je to s kvalitou signálu horšie. Nezachránia vás ani slúchadlá s dlhším káblikom.

Veľmi príjemne nás prekvapili aj snímky a videá z 3,2 megapixelového fotoaparáta, ktorý je vyzbrojený duálny LED bleskom. Množstvo dôležitých funkcií sa postaralo o vyvážené snímky, kresbu kompaktov však nedobehnete. I napriek tomu vyzerali výtlačky vo formáte 10x15 presvedčivo a reálne. Videá je možné zapisovať vo VGA rozlíšení, čo nahráva voliteľnému TV výstupu pre prehrávanie videí na televíznej obrazovke.

Týždeň s pasívnym prehľadom

Ak sa vám pri rýchlych a nadupaných mobiloch zdá, že doby, keď batéria vydržala na jedno nabitie s prehľadom až týždeň sú preč, tak sa rozhodne mýlite. Ak patríte medzi pasívnych používateľov, k 7 dňovej hranici výdrže sa hravo dopracujete. Ak budete nároční a bez internetu a hudby sa vpred nepohnete, počítajte so skrátením na polovicu. Tento dobrý výkon predurčuje telefón na cestovanie, kde sa zaobídete aj bez toho, aby ste brali nabíjačku so sebou.

A ak máte náhodou bluetooth GPS modul, rozhodne využijete aj zabudovanú podporu navigácie prostredníctvom aplikácie Nokia Maps.

Nokia 3600 Slide je dobre riešený slajder strednej triedy, ktorý je postavený na osvedčenej platforme S40 so všetkým, čo k nej patrí. Aj keď dizajn príliš neosloví a nájdu sa drobnosti ako odstávajúci USB kryt či zlý prístup pamäťovej karty, množstvo funkcií to dokáže vyvážiť. Hudba, zábava a dlhá výdrž batérie sú neoceniteľné. Obzvlášť za cenu, ktorá sa pohybuje na hranici 6 tisícok.