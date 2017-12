John Glenn, astronaut, ktorý skončil v politike

Keď NASA oslavovala štyridsiatku, rozhodla sa pre nezvyčajný krok – vyslať do vesmíru svojho prvého astronauta. Tým vyvoleným sa stal John Glenn, ktorý sa ako 77­-ročný dostal opäť do kozmu. Včera uplynulo desať rokov od letu, ktorým sa do histórie zapísa

Glennov život sa stal námetom na filmový scenár. Vo filme The Right Stuff ho stvárnil Ed Harris. Glenn si zahral aj v seriáli Frasier. Jeho meno sa skloňuje aj v piesni Iana Browna My Star.(Zdroj: ČTK)

Keď NASA oslavovala štyridsiatku, rozhodla sa pre nezvyčajný krok – vyslať do vesmíru svojho prvého astronauta. Tým vyvoleným sa stal John Glenn, ktorý sa ako 77-­ročný dostal opäť do kozmu. Včera uplynulo desať rokov od letu, ktorým sa do histórie zapísal ako najstarší astronaut.

John Herschel Glenn, ako znie jeho celé meno, sa narodil 18. 7. 1921 v meste Cambridge v štáte Ohio. Stredné meno dostal podľa anglického astronóma Williama Herschela, ktorý objavil planétu Urán. Či už platí nomen omen, ťažko povedať.

Faktom ostáva, že mladý Glenn sa zapálil pre lietadlá, a keby neprišla 2. svetová vojna, stal by sa minimálne civilným pilotom.

Sedem vyvolených

Počas vojny sa zúčastnil na bojoch proti Japonsku. Vzlietol päťdesiatdeväťkrát, pričom sedem raz mu Japonci rozstrieľali lietadlo ako sito.

Ako bojový pilot sa zúčastnil aj na kórejskej vojne, kde si pripísal na konto zostrelenie troch sovietskych migov. V roku 1957 uskutočnil prvý transkontinentálny nadzvukový let z Los Angeles do New Yorku. Keď sa v roku 1959 začala vytvárať skupina budúcich amerických astronautov, Glenn sa prihlásil tiež. Z 500 kandidátov vybrali siedmich.

Americký Gagarin

Po tom, čo Sovietsky zväz porazil zvyšok sveta, ale predo­všetkým Ameriku vypustením Sputnika a následne poslal do vesmíru Jurija Gagarina, bolo potrebné uskutočniť čo najskôr odvetný krok.

V júli 1961 sa podaril Američanom stratosférický let do výšky 189 kilometrov, ale prvý skutočný vesmírny let uskutočnil až 20. februára 1962 John Glenn. Jeho štart bol osemkrát odložený. Pričom v jednom prípade bol Glenn v kabíne päť hodín pripravený na let, keď ho 18 minút pred štartom zrušili. Keď kozmická loď Friendship 7 nakoniec vzlietla, začali sa objavovať vážne problémy. Najprv sa ohlásila porucha mechanizmu tepelného štítu. Ak by sa tento pri pristávaní odtrhol, Glenn by zhorel aj s loďou v atmosfére.

Pri ďalších obletoch prestal fungovať automatický stabilizátor a kozmonaut musel prejsť na ručné ovládanie. Miesto pôvodne plánovaného fotografovania musel „šoférovať“, pričom teplota v kabíne sa zvýšila na 41 stupňov. Úspech letu bol obrovský, hneď po pristátí ho povýšili na plukovníka a zažil podobne ako kedysi Charles Lindbergh trium­fálny pochod, na ktorom sa zúčastnili štyri milióny divákov.

Z vesmíru do politiky

Historici sa jednoznačne zhodujú v tom, že nebyť úspešnosti Glennovho letu, nestáli by Američania na Mesiaci. Glenn v roku 1964 požiadal o prepustenie z armády. Jeho priateľ Scott Carpenter sa s ním vtedy pri štarte rozlúčil slovami „Godspeed­, John Glenn“. Vesmírny pionier si zrejme už vtedy uvedomil, že pre rozvoj vesmírnych letov je potrebná aj politická podpora a rozhodol sa pretaviť svoju popularitu do úspechu na politickom poli.

Stal sa senátorom za demokratickú stranu (v rokoch 1974 – 1999) a blízkym rodinným priateľom Kennedyovcov, dokonca natoľko, že po atentáte na J. F. Kennedyho to bol on, kto na požiadanie vdovy oznámil túto správu jej deťom. V roku 1984 sa neúspešne pokúšal o kandidatúru na viceprezidenta.

Späť do vesmíru

Myšlienka na jeho opätovný návrat do vesmíru nevznikla v roku 1998, ale už dva roky predtým. Bol za tým aj istý politický a marketingový kalkul, ktorého sa Glenn nikdy nezbavil. Pre vedcov bol najzaujímavejší fakt, že ide o človeka, pri ktorom môžu s odstupom tridsaťšesť rokov sledovať telesné zmeny počas pobytu vo vesmíre.

Glenn prešiel všetkými testami a mohol si tak 29. októbra v roku 1998 ako 77-ročný sadnúť do kresla raketoplánu Discovery a so želaním „Godspeed, John Glenn“ sa opäť vydať ku hviezdam.

Pomyselnou čerešňou na šľahačke torty ostala nemalá závisť Rusov, že hoci boli vo vesmíre skôr, žiadny z ich kozmonautov v Glennovom veku nemohol vykonať nič podobné.