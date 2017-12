Battleforge - karty sú rozdané

Mať tak silu bleskov a hromov, silu vzkriesiť mocného Jaggernauta, silu postaviť sa do útoku a pri boji ťahať víťazné karty z talóna.

30. okt 2008 o 9:40 Tomáš “tosky“ Juhasz

Každý, komu tieto slová učarovali, by mal spraviť dve veci. Po prvé, vyhľadať odbornú lekársku pomoc a po druhé si počkať v ústave Docenta Chocholouška na nový herný projekt BattleForge (sám ležím na izbe č.23)

Systém kartového fantasy hrania nie je až tak zložitý. Hráči, ktorí sa zaujímajú o zberateľskú hru Magic: the Gathering alebo jej odnože, vedia o čom je reč. Predstavte si balíček kariet, v ktorom by každá karta predstavovala určitú bojovú jednotku alebo čarovné kúzlo. Bolo by iba na vás, ako by ste ich použili. Aj takto sa dá pomenovať systém hrania, ktoré nám Phenomic ponúka v ich novom projekte BattleForge. Pokojne sa usaďte.

Rozdávame

Kombináciu kartovej hry s tou počítačovou sme si mohli nedávno skúsiť v celkom slušnom ťahovom počine od Sony, Eye of Judgment a taktiež v ťahovej stratégii PoxNora. Phenomic si nezvolil cestu ťahového systému, rozhodol sa že to skúsi priamo v reálnom čase.

Výsledkom bude fantasy online stratégia v reálnom čase, čo znamená, že sa budeme pohybovať so svojimi jednotkami a dobývať nepriateľské jednotky. Hra bude zásadne multiplayerová záležitosť a bez pripojenia na internet si ju moc neužijete. Akonáhle budú vaše karty uložené, byť online je nevyhnutnosťou. V hre budete ťažiť so svojou armádou, preskúmavať krajinu a bojovať s nepriateľmi. Nebudú sa kupovať jednotky a odpadáva aj stavanie budov. Armádu, kúzla a stavby si budeme vyvolávať pomocou kariet a systém získavania zdrojov bude založení na obsadzovaní územia konkrétnejšie obsadzovaní generátorov energie.



Karty

Nemajú fyzickú podobu, sú čisto virtuálne a slúžia na vyvolávanie bojových jednotiek, kúziel a niektorých typov budov. Po zaregistrovaní hry každý užívateľ dostane 20 náhodných kariet, ktoré si neskôr môže dopĺňať vylepšovaním svojej zbierky o nové. V hre by malo byť na začiatku k dispozícii 200 rozdielnych druhov kariet a neskôr budú doplnené o ďalšie.

Nové sady kariet si budete môcť kupovať za reálne peniaze alebo pomocou experience pointov priamo získavané z hrania. Vcelku priaznivá informácia, z ktorej môžeme odvodiť záver, že hranie bude prakticky zadarmo.

Kariet môžete mať neúrekom, ale do samotnej hry si môžete vziať iba 20. Treba taktizovať s výberom kariet, vyvážiť defenzívne karty s ofenzívnymi, silné so slabými, aby sme v hre mali víťazný 20 kartový tím. Karty sa delia do štyroch frakcií : ohnivé, mrazivé, tieňové a prírodné. Každá frakcia má rozdielny typ armády. Okrem frakcií sa karty delia aj podľa jedinečnosti. Štandardné, nezvyčajné, vzácne a ultra vzácne.

Karty sa budú môcť pravdepodobne kupovať aj samostatne na virtuálnom trhu. Zaujímavosťou bude upgrade kariet, ktorý sa nám odkryje po absolvovaní náročnej bitky alebo splnení určitého questu. Pod upgradom si môžeme predstaviť nárast hit pointov alebo zvýšenie útoku či zvýšenie počtu opakovateľností použitia karty.

Generátory a monument

Slúžia nám na “ťažbu“ energie a Orbov. Každá jedna karta, ktorú použijete, si vyžaduje určité množstvo energie a k tomu nám slúžia tzv. generátory, ktoré musíte neustále nachádzať roztrúsené strategicky po mape. Každý jeden generátor vytvára každú reálnu sekundu 1 jednotku energie. Z praxe to znamená, že ak máte pod kontrolou napríklad 4 generátory, tak za jednu minútu už disponujete energiou o množstve 240 jednotiek.

Na použitie karty iba samotná energia nestačí, je nutné mať tzv. Orby, ktoré získavate z monumentov. Čím viac monumentov ovládate, tým lepšie karty môžete používať. Orby môžu mať až 4 druhy podľa farieb, čo znamená že ak používate kartu ktorá si vyžaduje 2 červené orby, potom je nevyhnutné mať aj monument s červenou farbou. K príkladu môžeme uviesť príšeru menom Jaggernaut (típek s veľkým rohom), kedy na jeho vyvolanie potrebujete 300 jednotiek energie, 1 červený Orb a dva rôznofarebné Orby. Každá jedna karta bude mať limitovaný počet použití v jednej hre, po ich vyčerpaní si budete musieť počkať na ich doplnenie.

Farebnosť monumentov si sami určujú hráči ako náhle nejaký dostanú pod svoju kontrolu. U monumentov to funguje podobne ako s generátormi sily. Orby môžeme prirovnať ku klasickej mane, a ich množstvo na použitie karty sa pohybuje od 1 po 3.

Rozdané

Po zostavení si kombinácie 20-tich kariet je čas sa pustiť do hrania takmer klasickej RTS. Hra bude výhradne online, nebude chýbať online príbehová kampaň proti umelej inteligencii. V kooperatívnom móde si to môže naraz rozdať až 12 hráčov.

V hre na nás čaká 40 máp obsahujúcich klasický RTS dizajn. V BattleForge nemáte žiadnu materskú budovu a ani sa neotravujete so stavbou základne, môžete hrať s kartami na ktoromkoľvek mieste na mape. Hra naberá oveľa dynamickejší fíling, keďže môžete vyvolať svoje jednotky kdekoľvek, ak sa tam už samozrejme nachádza vaša pohyblivá alebo stacionárna jednotka.

Rozdiel oproti klasickým stratégiám je preto zjavný. Nebudeme harvestrovať žiadne nerastné suroviny. Ani sa lopotiť s čakanom v zlatej bani, ani chytať zlaté rybičky či oberať ríbezle.

Každá frakcia kariet má rozdielny typ armády. Červená – ohnivá armáda je typická svojim tvrdým útokom a útočnými kúzlami. Modrá – mrazivá je viacej orientovaná na defenzívu, ich kúzla sú viacej zamerané na ozdravovanie. Fialová farba armády tieňov ma vo svojich radoch nemŕtvych bojovníkov a posledná zelená armáda bude využívať viacej silu prírody v podobe obrích stromov.

Frakcie sú predbežne stále vo vývoji a vieme o nich iba veľmi málo. Na bližšie zoznámenie sa s kartami môžete navštíviť novovytvorenú stránku. V hre sa bude nachádzať aj Hlavná hala ktorá bude mať úlohu hlavného portálu v hre, niečo podobné ako vo World of Warcraft. V nej si môžeme kupovať alebo vymienať karty s ostanými užívateľmi.

Z obrázkov a hrania pôsobí BattleForge veľmi farebne, postavy sú detailné a v bojoch budete používať veľké množstvo jednotiek. Ak sa podarí vývojárom dokonale implementovať systém kariet do hernej stratégie, môžeme sa tešiť na veľmi vydarený kúsok, ktorý by vedel zaujať nemalý podiel hráčov. Atraktivitu hra naberá aj zdokonaľovaním kariet, teda niečo, čo v klasickej zberateľskej hre chýba. Karty budú naberať na hodnote, vo virtuálnom trhu si ich budeme môcť vymieňať a nakupovať. Na zahraničných serveroch sa už začínajú vytvárať komunity hráčov, očakávania sú veľké. Na hru si budú musieť počkať až do nového roka. Len aby to všetko dobre dopadlo.