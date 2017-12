Prvé veľké americké noviny končia. Idú na web

Významný americký denník Christian Science Monitor sa rozhodol vychádzať už iba na internete. Tlačiť bude len týždenný magazín.

30. okt 2008 o 0:00

BOSTON, BRATISLAVA. Internetová revolúcia zaznamenala svoju prvú obeť medzi veľkými americkými denníkmi. Christian Science Monitor, ktorý vychádzal od roku 1908 v tlačenej podobe, bude od apríla budúceho roka iba na internete.

„Celý novinový priemysel je pre internet v útlme. A nielen v Spojených štátoch, ale aj inde vo svete. Pre denník to bola otázka prežitia,“ povedal SME bratislavský korešpondent Christian Science Monitor Michael Jordan. Denník je známy tým, že kladie dôraz na medzinárodné spravodajstvo.

Na webe vidia výhody

To by podľa neho stále malo byť silné a ešte lepšie. Sprvu ho správa šokovala, ale potom ju vnímal optimisticky. „Myslím, že na našej práci sa veľa nezmení. Je to veľmi odvážne, že sme v tomto prví,“ dodal Jordan, ktorý mal prvú správu o rozhodnutí z článku New York Times ­ z internetového vydania.

Krok denníka experti v brandži očakávali. Vedenie CS Monitor, ktorého denný náklad je približne 56­tisíc kusov a takmer výlučne ide o predplatiteľov, vidí v rozhodnutí pozitíva. Môžu byť rýchlejší a aktuálnejší než konkurencia. Návštevnosť stránky plánujú zniekoľkonásobiť na tridsať miliónov čitateľov. Okrem online vydania sa plánuje aj jeden printový produkt – týždenný magazín.

Americké noviny sú v útlme

Christian Science Monitor (na snímke SITA/AP budova redakcie) zažíval zlaté časy v 70. rokoch minulého storočia, keď sa jeho náklad vyšplhal na 223­tisíc výtlačkov denne. Naposledy však vydavateľ vykázal celkovú ročnú stratu 18,9 milió­na dolárov. Šéfredaktor John Yemma pre Guardian povedal, že webovú stránku novín denne navštívi päť miliónov ľudí.

Americké noviny sú v útlme aj na iných frontoch. Veľký vydavateľ Time plánuje prepustiť šesto zamestnancov. Škrtať bude aj najväčší americký novinový reťazec Gannett. O prácu príde až desať percent zamestnancov: 3­tisíc ľudí. Prepúšťanie ohlásil aj denník Los Angeles Times.