Školy si budú môcť objednávať učebnice prostredníctvom edičného portálu

Školy si budú môcť objednávať učebnice prostredníctvom edičného portálu, ktorý už dnes skúšobne funguje. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Ján Mikolaj (SNS).

28. okt 2008 o 16:55 TASR

BRATISLAVA.

Do testovacej činnosti portálu (www.edicny-portal.sk) sa zatiaľ prihlásilo 3728 škôl. Ministerstvo však chce, aby sa v priebehu novembra prihlásili všetky školy a vybrali si učebnice. "Do konca novembra by sme mohli mať všetky požiadavky na ministerstve, v priebehu decembra a začiatku januára by sme ich chceli spracovať, vyhodnotiť a skontrolovať," konštatoval Mikolaj.

Pre školy, ktoré ešte nevyužívajú internet dostatočne, pripravilo v tomto roku ministerstvo tlačivo, na základe ktorého si budú môcť učebnice vybrať. "Bude absolútne zhodné s tým, čo je na edičnom portáli," upozornil minister.

O fungovaní portálu informovalo dnes MŠ SR aj zástupcov vydavateľstiev. "Predstavili sme im štruktúru, architektúru celého programu, časové harmonogramy," vysvetlil šéf rezortu školstva. "Sľubujeme si od toho, že zavedením edičného portálu on line sa vyriešia všetky problémy, ktoré sú aj v súčasnosti, najmä s termínmi, so zmluvami, s logistikou, s rozvozom jednotlivých učebníc," dodal.

Na edičnom portáli budú uvedené všetky učebnice, ktoré majú platné schvaľovacie doložky a jednotlivé školy si budú môcť z neho vyberať tie, o ktoré majú záujem.

Ministerstvo predpokladá, že potrebné údaje k učebniciam by malo mať od jednotlivých vydavateľstiev k dispozícii do týždňa.