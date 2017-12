Fallout 3: žiadne zabíjanie a bitie detí

29. okt 2008 o 11:08 Ján Kordoš

Emil Pagliarulo k tejto téme povedal: „V tejto sérii môžete deti zabíjať od začiatku. Keď Bethesda začínala s vývojom Falloutu 3, jedna z prvých otázok, ktorú sme museli vyriešiť, bolo práve zabíjanie detí. Keď sme nad tým premýšľali, nenašli sme nič, prečo by v hre muselo byť obsiahnuté. Je to zbytočné, nežiaduce a kruté. Sú však aj veľké príbehy, ktoré si na ubližovaní deťom zakladajú a tento druh násilia je dôležitou súčasťou zápletky.“

S touto témou sa istotne musí narábať citlivo, pretože mnoho ľudí podobné činu odsudzujú, sú kontroverzné, čo by platilo aj v hre samotnej. Pagliarulo doplnil: „Nechceli sme prekročiť hranice zabíjaním detí a myslíme, že to bolo dobré rozhodnutie. Nebolo by to správne.“

Fallout 3 už aj bez toho obsahuje dostatok scén, z ktorých sa mravokárcom dvíhajú žalúdky a najradšej by hru zakázali. Lenže Fallout 3 vychádza s nálepkou 18+, je určený výhradne dospelým, pričom násilie a krvavú stránku si na hre všímajú iba tí, ktorí o tejto sérii v podstate nič nevedia. Zhodneme sa na tom?

Zdroj: CVG, Edge-Online,Sk-Fun